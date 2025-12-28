Тест для Трампа: чи зможе президент США змусити Кремль відмовитися від територіальних амбіцій

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

На тлі підготовки до важливої зустрічі в Мар-а-Лаго, яка має відбутися пізніше сьогодні, 28 грндня, президент США Дональд Трамп дещо охолодив очікування. Американський лідер чітко дав зрозуміти, хто тут головний, заявивши напередодні, що Зеленський «нічого немає, поки я це не схвалю.

Про це пише Sky News.

Від «списку бажань РФ» до компромісу

Зеленський заявляє, що його план миру готовий на 90%. Це суттєвий прогрес порівняно з попередньою версією, яку пропонували США.

Видання нагадує, що перша чернетка з 28 пунктів виглядала як «список бажань Росії» і була сприйнята Україною та її союзниками як зрада.

Нинішній варіант із 20 пунктів, розроблений у Києві, включає певні компроміси. Зеленський вже провів «хорошу розмову» з посланцем Трампа Стівом Віткоффом та зятем Джаредом Кушнером, готуючи ґрунт для особистої зустрічі.

Фактор Путіна

Поки Київ демонструє конструктив, Москва зберігає промовисте мовчання. Російські чиновники роблять обережні заяви, але реальність інша.

«Володимир Путін майже не зрушив зі своєї початкової позиції щодо України, і мало сподівань, що це зміниться цими вихідними», — йдеться у статті.

Видання пояснює впертість Кремля тим, що Путін відчуває можливість: він бачить вигоду у зміні політики США та розколі між Вашингтоном і європейськими союзниками. У таких умовах будь-яка пропозиція, що обмежує його амбіції, навряд чи буде сприйнята в Москві позитивно.

Аналітики підсумовують: будь-яке небажання Росії йти на угоду стане тестом для Дональда Трампа — перевіркою його сили, дипломатії та того, на чиєму боці насправді його симпатії.

Нагадаємо, німецькі експерти дали похмурий прогноз на зустріч у Мар-а-Лаго і впевнені, що Україна скоріш є перешкодою для Трампа, яка заважає відновленню стосунків із Москвою. Аналітики попереджають, що не варто очікувати на швидкий прорив після зустрічі президентів США та України.