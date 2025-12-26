Мінімальна пенсія в Україні прив’язана до прожиткового мінімуму / © ТСН.ua

Реклама

Прожитковий мінімум від 1 січня 2026 року становитиме 3 209 гривень на одну людину. Для осіб, які втратили працездатність, його визначили на дещо нижчому рівні.

За даними Пенсійного фонду України, саме цей показник є визначальним для розміру мінімальної виплати пенсіонерам, які продовжують працювати. 2026 року він становитиме 2 595 гривень.

Водночас непрацюючі пенсіонери отримуватимуть 3 328 гривень мінімальної пенсії від 2026 року.

Реклама

Хто може вийти на пенсію 2026 року

На сайті Пенсійного фонду України зазначається, що для оформлення пенсію, потрібно досягти потрібного віку та мати відповідний страховий стаж.

Наступного року діятимуть такі вимоги:

у 60 років — за наявності не менше 33 років страхового стажу

у 63 роки — за стажу від 23 років

у 65 років — за умови щонайменше 15 років стажу

Якщо стажу недостатньо, людині можуть призначити тимчасову державну соціальну допомогу.

Нагадаємо, Кабмін прийняв рішення щодо чергової індексації пенсій, яка охопить більшість українських пенсіонерів. Підвищення заплановане на 1 березня 2026 року, а розмір виплат буде збільшено в середньому на 11,5%.