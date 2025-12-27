- Дата публікації
У Макрона заявили, що наразі він не планує переговорів з Путіним
Франція спростувала інформацію про можливі контакти між президентом Емманюелем Макроном і диктатором Путіним, наголосивши, що жодних переговорів чи візитів до Москви не готується.
Єлисейський палац у п’ятницю офіційно заявив, що телефонні переговори між президентом Франції Емманюелем Макроном і диктатором Путіним наразі не плануються.
Про це повідомляє BFMTV.
В адміністрації французького президента підкреслили, що останнім часом між Макроном і главою Кремля «не відбувалося жодних контактів» і «на сьогодні не заплановано жодних телефонних дзвінків».
Також у Єлисейському палаці окремо наголосили, що поїздка Емманюеля Макрона до Москви не розглядається і не входить до порядку денного.
Таким чином у Парижі спростували будь-які припущення про можливе відновлення діалогу між французьким лідером і російським керівництвом на тлі війни Росії проти України.
Раніше повідомлялося, що президент Франції повідомив про розмову з генсеком НАТО та запевнив Україну у подальшій підтримці.
Ми раніше інформували, що у Кремлі стверджують, що російський диктатор Путін готовий «вести діалог» з президентом Франції Емманюелем Макроном.