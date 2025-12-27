У Макрона заявили, що наразі він не планує переговорів з Путіним

Емманюель Макрон / © Associated Press

Єлисейський палац у п’ятницю офіційно заявив, що телефонні переговори між президентом Франції Емманюелем Макроном і диктатором Путіним наразі не плануються.

Про це повідомляє BFMTV.

В адміністрації французького президента підкреслили, що останнім часом між Макроном і главою Кремля «не відбувалося жодних контактів» і «на сьогодні не заплановано жодних телефонних дзвінків».

Також у Єлисейському палаці окремо наголосили, що поїздка Емманюеля Макрона до Москви не розглядається і не входить до порядку денного.

Таким чином у Парижі спростували будь-які припущення про можливе відновлення діалогу між французьким лідером і російським керівництвом на тлі війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що президент Франції повідомив про розмову з генсеком НАТО та запевнив Україну у подальшій підтримці.

Ми раніше інформували, що у Кремлі стверджують, що російський диктатор Путін готовий «вести діалог» з президентом Франції Емманюелем Макроном.