Зустріч Трампа із Зеленським: з’явилися деталі

Трамп і Зеленський / © Getty Images

Реклама

В адміністрації президента США Дональда Трампа підтвердили, що американський лідер 28 грудня проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Флориді.

Згідно з розкладом лідера США, двостороння зустріч відбудеться в Палм-Біч о 15:00 за місцевим часом (23:00 за київським часом).

Біля цього курорту розташована приватна резиденція Трампа Мар-а-Лаго, куди, судячи з розкладу, він приїхав на вихідні.

Реклама

Нагадаємо, Зеленський і Трамп зустрінуться у неділю.

Окрім питань безпеки, на порядку денному зустрічі будуть управління Запорізькою атомною електростанцією та контроль над територіями Донбасу, на які претендує Москва. План Зеленського, який українські чиновники позиціонують як демонстрацію готовності до компромісу без поступок територіальної цілісності, ще не отримав публічної реакції з боку Вашингтона.

Дональд Трамп заявив, що остаточне рішення щодо будь-якої мирної угоди між Україною та Росією залежить виключно від нього. Зокрема, цей коментар прозвучав напередодні недільної зустрічі у Флориді із Зеленським, який привезе новий 20-пунктний план врегулювання війни.

Зазначимо, цього ж вікенду у Флориді Трамп прийме прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який проінформує президента США про загрози з боку Ірану. Президент підкреслив, що візити світових лідерів свідчать про «повагу до США» та підсилюють значення переговорів на глобальному рівні.