"Макрон зрадив Мерца": Financial Times розкрила подробиці найбільшої несподіванки саміту ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не зміг переконати лідерів ЄС використати 210 мільярдів євро заморожених російських активів для допомоги Україні через відсутність підтримки від ключового союзника — президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це пише Financial Times в аналізі, присвяченому європейському саміту, що відбувся наприкінці цього тижня.

У виданні нагадали, що перед самітом у Брюсселі французький президент публічно не виступав проти пропозиції Німеччини. Однак приватно його команда висловлювала застереження щодо її законності та попереджала про труднощі з наданням національної гарантії, якщо активи доведеться повернути Москві найближчим часом.

Оскільки дедалі більше країн, включаючи Італію, приєднувалися до Бельгії, де розташована більшість російських активів і уряд якої з самого початку виступав проти цього плану, Макрон не підтримав канцлера Мерца, фактично знищивши цю ідею.

«Макрон зрадив Мерца, і він знає, що йому доведеться за це заплатити. Але він настільки слабкий, що в нього не було іншого вибору», — сказав виданню високопоставлений європейський дипломат, безпосередньо обізнаний з переговорами.

Видання стверджує, що ця ситуація підкреслила дисбаланс, який виник між двома великими європейськими державами: ініціативною Німеччиною та нерішучою Францією. Чинний стан справ зруйнував сподівання на перезапуск франко-німецького двигуна, який колись підживлював деякі з найбільших політичних стрибків ЄС.

«У Брюсселі панує відчуття, що Берлін є головним гравцем, а вплив Франції недостатній», — сказала Джорджина Райт, експертка з європейської політики паризького аналітичного центру Інституту Монтень.

Керівник відділу Європи в Eurasia Group Муджтаба Рахман нагадав, що протягом останніх 4-5 років у Єлисейському палаці заявляли, що здатність Європи діяти гальмує нерішучість Німеччини, однак зараз ролі Макрона і Мерца повністю змінилися.

«Зараз є канцлер, який розуміє геополітику, який хоче долучитися та зробити більше для Європи… але тепер саме Париж не може виконати свою частину угоди», — наголосив він.

Видання зазначило, що Мерц прийняв концепції, які давно підтримує Париж, зокрема європейську стратегічну автономію, перевагу «європейській продукції» в оборонних закупівлях та посилений захист єдиного ринку від недобросовісної конкуренції. Зокрема, Берлін нещодавно підтримав заходи торговельного захисту проти імпорту сталі з Китаю, що є зміною попередньої позиції Німеччини.

Водночас сама Франція, схоже, відступає від принципів сильної Європи.

«У Брюсселі зростає відчуття, що Франція надає пріоритет національним інтересам над інтересами ЄС… Старе прислів’я про те, що „Франція — це лише балачки, балачки, балачки, жодних дій“, знову повертається до дії», — зауважила Джорджина Райт.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що європейським країнам варто безпосередньо долучатися до діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.