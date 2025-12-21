"Макрон предал Мерца": Financial Times раскрыла подробности самой большой неожиданности саммита ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц не смог убедить лидеров ЕС использовать 210 миллиардов евро замороженных российских активов для помощи Украине из-за отсутствия поддержки от ключевого союзника — президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом пишет Financial Timesв анализе, посвященном европейскому саммиту, состоявшемуся в конце этой недели.

В издании напомнили, что перед саммитом в Брюсселе французский президент публично не выступал против предложения Германии. Однако в частном порядке его команда высказывала предостережения относительно его законности и предупреждала о трудностях с предоставлением национальной гарантии, если активы придется вернуть Москве в ближайшее время.

Поскольку все больше стран, включая Италию, присоединялись к Бельгии, где расположено большинство российских активов и правительство которой с самого начала выступало против этого плана, Макрон не поддержал канцлера Мерца, фактически уничтожив эту идею.

«Макрон предал Мерца, и он знает, что ему придется за это заплатить. Но он настолько слаб, что у него не было другого выбора», — сказал изданию высокопоставленный европейский дипломат, непосредственно знакомый с переговорами.

Издание утверждает, что эта ситуация подчеркнула дисбаланс, возникший между двумя крупными европейскими державами: инициативной Германией и нерешительной Францией. Действующее положение дел разрушило надежды на перезапуск франко-германского двигателя, который когда-то подпитывал некоторые из крупнейших политических скачков ЕС.

«В Брюсселе царит ощущение, что Берлин является главным игроком, а влияние Франции недостаточно», — сказала Джорджина Райт, эксперт по европейской политике парижского аналитического центра Института Монтень.

Руководитель отдела Европы в Eurasia Group Муджтаба Рахман напомнил, что в течение последних 4-5 лет в Елисейском дворце заявляли, что способность Европы действовать тормозит нерешительность Германии, однако сейчас роли Макрона и Мерца полностью изменились.

«Сейчас есть канцлер, который понимает геополитику, который хочет присоединиться и сделать больше для Европы… но теперь именно Париж не может выполнить свою часть соглашения», — подчеркнул он.

Издание отметило, что Мерц принял концепции, которые давно поддерживает Париж, в частности европейскую стратегическую автономию, преимущество «европейской продукции» в оборонных закупках и усиленную защиту единого рынка от недобросовестной конкуренции. В частности, Берлин недавно поддержал меры торговой защиты против импорта стали из Китая, что является изменением предыдущей позиции Германии.

В то же время сама Франция, похоже, отступает от принципов сильной Европы.

«В Брюсселе растет ощущение, что Франция отдает приоритет национальным интересам над интересами ЕС… Старая пословица о том, что „Франция — это только болтовня, болтовня, болтовня, никаких действий“, снова возвращается к действию», — отметила Джорджина Райт.

