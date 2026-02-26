ТСН у соціальних мережах

Політика
36
1 хв

Умєров зустрінеться з Віткоффом: про що говоритимуть

Основна тема переговорів — війна в Україні, а також можлива тристороння зустріч у березні.

Анастасія Павленко
Рустем Умєров

Рустем Умєров / © Володимир Зеленський

Сьогодні, 26 лютого, секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров зустрінеться у Женеві зі Стівом Віткоффом.

Переговори мають розпочатися сьогодні до обіду, повідомила речниця секретаря РНБО Новини.LIVE.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч буде двосторонньою.

«Перше питання — це prosperity package, тобто це пакет відновлення України, будуть проговорювати деталі. Друге питання — будуть готуватись до тристоронньої зустрічі, яка буде вже з Росією. І вона буде, на наш погляд, на початку березня. І третє — поставив завдання Умєрову: він буде проговорювати деталі обміну», — розповів Зеленський і додав, що сподівається на позитив у гуманітарному треку.

Згодом Зеленський уточнив, що з Умєровим на переговори до Женеви вирушила економічна група. «Вони підготують економічний документ. Паралельно ми працюємо над планом з 20 пунктів, гарантіями безпеки і „пакетом процвітання“. Також з ним є наша економічна група», — сказав він на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Крім того, на переговорах йтиметься про послідовність кроків для завершення війни.

36
