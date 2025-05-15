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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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110
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2 хв

Гравці "Шахтаря" та "Динамо" влаштували масову сутичку під час фіналу Кубка України (відео)

Без штовханини у надзичайно емоційному Класичному не обійшлося.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар" – "Динамо"

"Шахтар" – "Динамо" / © ФК Шахтар

Під час фінального матчу Кубка України сезону-2024/25 між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" спалахнула масова сутичка за участю гравців обох команд.

Сталося це на 53-й хвилині поєдинку. Причиною конфлікту став момент, у якому форвард "біло-синіх" Владислав Ванат ззаду сфолив проти півзахисника "гірників" Марлона Гомеса.

Бразилець підвівся на ноги і відштовхнув українця, після чого у ситуацію негайно втрутилися інші футболісти обох клубів, що призвело до емоційної штовханини.

Арбітр втрутився в епізод, щоб вгамувати пристрасті. Ванат і Марлон Гомес отримали по жовтій картці.

Сутичка в матчі "Шахтар" – "Динамо" / © ФК Шахтар

Сутичка в матчі "Шахтар" – "Динамо" / © ФК Шахтар

Сутичка в матчі "Шахтар" – "Динамо" / © ФК Шахтар

Сутичка в матчі "Шахтар" – "Динамо" / © ФК Шахтар

Сутичка в матчі "Шахтар" – "Динамо" / © ФК Шахтар

Сутичка в матчі "Шахтар" – "Динамо" / © ФК Шахтар

Однак на цьому все не закінчилося. Одразу після першої відбулась друга сутичка, також за участю Ваната, який плечем жорстко влетів у спину Марлону Гомесу.

Рефері знову довелося заспокоювати футболістів – він вирішив не показувати нападнику киян другий "гірчичник", що залишило б команду в меншості.

Після цього головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський підкликав Ваната до себе та провів з ним виховну бесіду.

Ймовірно, слова коуча подіяли на 23-річного бомбардира – Владислав відіграв увесь матч, включно з екстратаймами.

"Шахтар" у серії пенальті здолав "Динамо" після того, як основний і додатковий час матчу на Центральному стадіоні у Житомирі завершився внічию 1:1.

"Шахтар" завоював 15-й Кубок України у своїй історії та оновив рекорд за кількістю перемог у турнірі. "Динамо" вигравало цей трофей 13 разів.

Також "Шахтар" обійшов "Динамо" за трофеями на внутрішній арені за часів незалежності України.

Завдяки перемозі в Кубку України донецький клуб виборов путівку до Ліги Європи на наступний сезон.

Зазначимо, що "Динамо" подовжило свою безвиграшну серію в матчах з "Шахтарем" до дев'яти поєдинків поспіль. Востаннє "біло-сині" перемагали "гірників" 17 квітня 2021 року.

Нагадаємо, фанати "Шахтаря" спалили прапори Росії та "ДНР" на фіналі Кубка України.

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