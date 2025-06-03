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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Іспанія – Франція: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал Ліги націй

Іспанці та французи визначать другого фіналіста Ліги націй-2024/25.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Іспанія – Франція

Іспанія – Франція / © Associated Press

У четвер, 5 червня, збірні Іспанії та Франції зійдуться в другому півфінальному матчі Ліги націй-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "MHPArena" у німецькому Штутгарті. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У чвертьфіналі турніру іспанці у серії пенальті пройшли Нідерланди (2:2, 3:3), а французи у серії пенальті подужали Хорватію (0:2, 2:0).

Де дивитися матч Іспанія – Франція

В Україні матч Іспанія – Франція в прямому ефірі ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Франція.

Ставки букмекерів на матч Іспанія – Франція

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають іспанську збірну. На перемогу чинних чемпіонів Європи в основний час приймають ставки з коефіцієнтом 2,48. Нічия – 3,20. Виграш французів після 90 хвилин матчу – 3,10.

На вихід Іспанії до фіналу можна поставити з коефіцієнтом 1,74. Прохід Франції до фіналу оцінений коефіцієнтом 2,08.

В іншому півфіналі Ліги націй у середу, 4 червня, позмагаються німці та португальці. На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина – Португалія.

Фінальний матч турніру та поєдинок за третє місце відбудуться в неділю, 8 червня.

Нинішній розіграш Ліги націй є четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.

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