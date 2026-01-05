- Дата публікації
Категорія
Проспорт
Потенційний суперник збірної України на ЧС-2026 звільнив головного тренера
Самі Трабелсі залишив збірну Тунісу після вильоту з Кубка африканських націй.
Збірна Тунісу звільнила головного тренера Самі Трабелсі після вильоту команди з Кубка африканських націй-2025.
Про це повідомила Федерація футболу Тунісу на офіційній сторінці у Facebook.
57-річний фахівець залишив національну команду після поразки від Малі (1:1, пен. 2:3) в матчі 1/8 фіналу Кубка африканських націй.
Трабелсі очолив "карфагенських орлів" у лютому 2025 року та вивів збірну на чемпіонат світу-2026, здобувши дев'ять перемог і один раз зігравши внічию у кваліфікації до Мундіалю, завершивши її з різницею голів 22:0.
Зазначимо, що Туніс є потенційним суперником збірної України на ЧС-2026. У разі виходу на Мундіаль команда Сергія Реброва зіграє у квартеті F з Нідерландами, Японією та Тунісом.
Нагадаємо, щоб пробитися до фінального турніру ЧС-2026, збірній України потрібно виграти ще два матчі. У півфіналі плейоф європейського відбору наша команда 26 березня 2026 року зіграє проти Швеції.
Матч Україна – Швеція буде номінально домашнім для нашої збірної й відбудеться на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія.
У разі перемоги над шведами збірна України на цій же арені в фіналі плейоф 31 березня 2026 року побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.
Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.