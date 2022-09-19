Прогрес Цуренко, панування польської прихильниці України: оновлені рейтинги WTA та ATP

Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісистів професіоналів (ATP) оприлюднили нові рейтинги за підсумками першого тижня турнірів після US Open-2022.

Статус першої ракетки України зберегла Ангеліна Калініна, яка залишається на 47-й сходинці.

Марта Костюк опустилася на дві позиції після вильоту в першому раунді турніру в Порторожі й тепер посідає 56-ту сходинку світового рейтингу.

Новою третьою ракеткою України стала Леся Цуренко (86-те місце), яка обійшла в рейтингу Даяну Ястремську (89-та позиція). Минулого тижня Цуренко дійшла до чвертьфіналу турніру в Порторожі, де знялася з матчу проти тріумфаторки Wimbledon-2022 казахстанки Олени Рибакіної.

Впевнено лідирує у світовій класифікації полька Іга Свьонтек, яка вперше в кар'єрі тріумфувала на US Open.

Додамо, що Свьонтек активно підтримує Україну від самого початку широкомасштабної війни з російськими окупантами. Польська тенісистка грає матчі в кепці зі стрічкою в кольорах українського прапора. Також вона неодноразово висловлювала солідарність з Україною у своїх промовах, а в липні організовула благодійний матч, щоб зібрати кошти для українців, які постраждали від російської збройної агресії.

Рейтинг WTA

1. Іга Свьонтек (Польща, 10365)

2. Онс Жабер (Туніс, 5090)

3. Анетт Контавейт (Естонія, 4300)

4. Паула Бадоса (Іспанія, 3980)

5. Джессіка Пегула (США, 3501)

6. Марія Саккарі (Греція, 3480)

7. Аріна Собаленко (3470)

8. Корі Гауфф (США, 3047)

9. Сімона Галеп (Румунія, 3025)

10. Каролін Гарсія (Франція, 2930)

...

47. Ангеліна Калініна (Україна, 1091)

56. Марта Костюк (975, -2)

86. Леся Цуренко (721, +6)

89. Даяна Ястремська (707)

111. Дар'я Снігур (589, -3)

125. Катерина Байндль (499, +9)

127. Еліна Світоліна (489, +1)

Першою ракеткою України у чоловіків залишається Олексій Крутих, який піднявся на чотири сходинки та наразі посідає 232-ге місце. На другій сходинці серед українців перебуває Віталій Сачко, який втратив п'ять позицій і тепер розташовується на 287-му місці.

Лідерство в рейтингу ATP зберіг іспанець Карлос Алькарас, який після своєї перемоги на US Open-2022 став наймолодшою першою ракеткою планети в історії. 19-річний іспанець побив досягнення 20-річного Ллейтона Г’юїта, яке легендарний австралієць встановив ще 2001 року.

Рейтинг ATP

1. Карлос Алькарас (Іспанія, 6740)

2. Каспер Рууд (Норвегія, 5850)

3. Рафаель Надаль (Іспанія, 5810)

4. Данило Медведєв (5065)

5. Александр Звєрєв (Німеччина, 5040)

6. Стефанос Циципас (Греція, 4810)

7. Новак Джокович (Сербія, 3570)

8. Камерон Норрі (Велика Британія, 3550)

9. Андрій Рубльов (3390)

10. Губерт Гуркач (Польща, 3355)

...

232. Олексій Крутих (Україна, 213, +4)

287. Віталій Сачко (177, -5)

312. Ілля Марченко (153, -2)

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