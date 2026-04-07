ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
2 хв

Серце зупинилося на дві хвилини: ексфутболіст "Челсі" та збірної Бразилії завершив кар'єру

34-річний Оскар ухвалив рішення завершити професійну кар'єру через проблеми з серцем.

Автор публікації
Максим Приходько
Оскар

Оскар / © Associated Press

Колишній півзахисник "Челсі" та збірної Бразилії Оскар оголосив про завершення кар'єри через проблеми з серцем.

У грудні минулого року під час тренування у гравця стався серцевий напад. Після цього медики рекомендували йому відмовитися від подальших виступів на професійному рівні.

Пресслужба бразильського "Сан-Паулу" опублікувала відеоінтерв'ю з 34‑річним футболістом, у якому він підтвердив своє рішення завершити кар'єру.

"Я завершую тут, у "Сан-Паулу" кар’єру, яка пройшла через багато місць і фактично обійшла весь світ. Повернутися сюди, в Котію, де все почалося, — це велике щастя.

Це складно, тому що я хотів зробити більше для "Сан-Паулу", хотів більше грати. В мені ще був футбол і вік дозволяв, я міг грати далі, але, на жаль, сталося те, що сталося. Тепер я завершую кар'єру і залишаюся вболівальником. Буду жити далі як фанат", — наводить слова Оскара бразильський портал Globo.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року Оскар потрапив до лікарні через проблеми із серцем. Під час обстежень перед передсезонною підготовкою на базі клубу він раптово знепритомнів і був екстрено доправлений до лікарні, де перебував у відділенні інтенсивної терапії.

В інтерв'ю Оскар розповів, що його серце зупинилося на час близько двох хвилин.

"Моє серце зупинилося на дві – дві з половиною хвилини, це був великий шок. Зараз мені вже легше про це говорити. Тиск падав, серце зупинялося, потім мені робили непрямий масаж серця", — сказав Оскар.

За свою кар'єру Оскар виграв Кубок Бразилії, Кубок Лібертадорес, ставав переможцем Ліги Європи, двічі чемпіоном Англії, одного разу володарем Кубка англійської ліги, тричі здобував титул чемпіона Китаю, а також виграв Суперкубок Китаю та Кубок Китаю.

За збірну Бразилії він зіграв 47 матчів і забив 12 голів, у складі "селесао" став переможцем Кубка конфедерацій-2013 та здобув "срібло" Олімпійських ігор 2012 року.

Раніше повідомлялося, що легендарний тренер Мірча Луческу перебуває в критичному стані у реанімації.

Дата публікації
Кількість переглядів
186
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie