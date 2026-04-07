Серце зупинилося на дві хвилини: ексфутболіст "Челсі" та збірної Бразилії завершив кар'єру

Колишній півзахисник "Челсі" та збірної Бразилії Оскар оголосив про завершення кар'єри через проблеми з серцем.

У грудні минулого року під час тренування у гравця стався серцевий напад. Після цього медики рекомендували йому відмовитися від подальших виступів на професійному рівні.

Пресслужба бразильського "Сан-Паулу" опублікувала відеоінтерв'ю з 34‑річним футболістом, у якому він підтвердив своє рішення завершити кар'єру.

"Я завершую тут, у "Сан-Паулу" кар’єру, яка пройшла через багато місць і фактично обійшла весь світ. Повернутися сюди, в Котію, де все почалося, — це велике щастя.

Це складно, тому що я хотів зробити більше для "Сан-Паулу", хотів більше грати. В мені ще був футбол і вік дозволяв, я міг грати далі, але, на жаль, сталося те, що сталося. Тепер я завершую кар'єру і залишаюся вболівальником. Буду жити далі як фанат", — наводить слова Оскара бразильський портал Globo.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року Оскар потрапив до лікарні через проблеми із серцем. Під час обстежень перед передсезонною підготовкою на базі клубу він раптово знепритомнів і був екстрено доправлений до лікарні, де перебував у відділенні інтенсивної терапії.

В інтерв'ю Оскар розповів, що його серце зупинилося на час близько двох хвилин.

"Моє серце зупинилося на дві – дві з половиною хвилини, це був великий шок. Зараз мені вже легше про це говорити. Тиск падав, серце зупинялося, потім мені робили непрямий масаж серця", — сказав Оскар.

За свою кар'єру Оскар виграв Кубок Бразилії, Кубок Лібертадорес, ставав переможцем Ліги Європи, двічі чемпіоном Англії, одного разу володарем Кубка англійської ліги, тричі здобував титул чемпіона Китаю, а також виграв Суперкубок Китаю та Кубок Китаю.

За збірну Бразилії він зіграв 47 матчів і забив 12 голів, у складі "селесао" став переможцем Кубка конфедерацій-2013 та здобув "срібло" Олімпійських ігор 2012 року.

