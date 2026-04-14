"Шахтар" домовився про підписання 17-річного бразильця: відома сума трансферу

Бруніньо / x.com/FabrizioRomano

Донецький "Шахтар" домовився про трансфер 17-річного бразильського півзахисника Бруніньо з "Атлетіко Паранаенсе".

Про це повідомив авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сума переходу бразильського вінгера складе 12 мільйонів євро. Остаточно угоду планують підписати вже цього тижня.

Також зазначається, що "гірники" мають великі плани на літнє трансферне вікно і Бруніньо стане не єдиним підписанням.

Зауважимо, що Бруніньо до України зможе перебратися не раніше літа, оскільки своє 18-річчя він відсвяткує тільки у серпні.

Бруніньо є вихованцем "Атлетіко Паранаенсе", за першу команду якого вже встиг зіграти 7 матчів у чемпіонаті штату та відзначився у них 3 забитими м'ячами.

Загалом цього сезону на його рахунку 17 матчів і чотири голи. Торік він забив 25 голів у 43 матчах за команди клубу U-17 та U-20. Також в активі Бруніньо дві гри за збірну Бразилії U-20.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" розійшовся бойовою нічиєю з черкаським ЛНЗ у матчі лідерів УПЛ.

Наразі підопічні Арди Турана (51 бал) посідають друге місце у чемпіонаті України, поступаючись ЛНЗ (51 очко) за додатковими показниками через поразку в очній зустрічі першого кола, але донеччани ще мають гру в запасі.

Попереду на "Шахтар" чекає матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій проти "АЗ Алкмара", який відбудеться у четвер, 16 квітня, у Нідерландах. Перша зустріч між командами у Кракові завершилася розгромною перемогою "гірників" (3:0).