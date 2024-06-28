Швейцарія – Італія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Євро-2024

Поєдинок заплановано на 29 червня у Берліні, початок – о 19:00 за київським часом.

У суботу, 29 червня, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу, в якому за путівку до чвертьфіналу позмагаються збірні Швейцарії та Італії.

Команди зіграють на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Швейцарці вийшли до плейоф з другого місця групи A, набравши у ній 5 очок. Команда Мурата Якіна обіграла Угорщину (3:1), зіграла внічию проти Шотландії (1:1) та не втримала перемогу над Німеччиною (1:1), яка з 7 балами пробилася до 1/8 фіналу з першої позиції.

Італійці з 4 очками фінішували на другому місці у квартеті B, який виграла Іспанія з максимально можливими 9 балами. "Скуадра Адзурра" на шляху до плейоф здобула перемогу над Албанією (2:1) поступилася Іспанії (0:1) та на останніх секундах вирвала нічию проти Хорватії (1:1).

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Де дивитися матч Швейцарія – Італія

Трансляція матчу Швейцарія – Італія буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Швейцарія – Італія буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Швейцарія – Італія

За оцінками нашого партнера-букмекера, фаворитом поєдинку вважається збірна Італії. На перемогу команди Лучано Спаллетті в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,50. Нічия – 2,97. Виграш Швейцарії за підсумками 90 хвилин зустрічі – 3,40.

Вихід італійців до 1/4 фіналу оцінюється коефіцієнтом 1,72. Тріумф швейцарців з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті – 2,20.

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Зазначимо, що Італія та Швейцарія зіграють між собою на другому поспіль чемпіонаті Європи. У груповому етапі Євро-2020 "Скуадра Адзурра" здобула розгромну перемогу над швейцарцями з рахунком 3:0.

Нагадаємо, збірна Італії захищає звання чинного чемпіона Європи. У фінальному матчі Євро-2020, яке через пандемію коронавірусу відбулося влітку 2021 року, "Скуадра Адзурра" на стадіоні "Вемблі" в Лондоні у серії пенальті перемогла Англію.

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