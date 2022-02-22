Відлуння Олімпіади-2022: на Іграх у Пекіні виявили ще один позитивний допінг-тест

Відлуння Олімпіади-2022: на Іграх у Пекіні виявили ще один позитивний допінг-тест

Забороненний препарат знайшли у пробі іспанської спортсменки.

Іспанська фігуристка Лаура Баркеро здала позитивний допінг-тест під час зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні, які завершилися 20 лютого.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародного агентства допінг-тестування (ITA).

У пробі 20-річної іспанки, яка на ОІ-2022 виступала в парі з Марко Цандроном, було виявлено заборонений метаболіт клостеболу. Зразок взяли 18 лютого після короткої програми спортивних пар.

Найближчим часом справу буде передано до антидопінгового відділу Спортивного арбітражного суду (CAS).

На Іграх у Піднебесній Баркеро та Цандрон посіли 11-те місце в парному катанні. Вони стали першими фігуристами з Іспанії, які виступили на зимовій Олімпіаді у змаганнях пар. Цього сезону вони також показали 9-й результат на Чемпіонаті Європи в Таллінні.

Нагадаємо, раніше на Олімпіаді-2022 позитивні допінг-тести здали іранський гірськолижник Хусейн Савех-Шемшакі, 15-річна російська фігуристка Каміла Валієва, українська лижниця Валентина Камінська та українська бобслеїстка Лідія Гунько.

Зазначимо, що, попри виявлений допінг, CAS дозволив Валієвій продовжити виступи на ОІ-2022. Однак після розслідування її можуть позбавити золотої нагороди в командному турнірі з фігурного катання.

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