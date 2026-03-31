Збірна України оголосила стартовий склад на товариський матч з Албанією
Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Збірна України оголосила стартовий склад на товариський матч з Албанією.
Україна: Різник, Конопля, Забарний, Сарапій, Миколенко, Ярмолюк, Малиновський, Шапаренко, Гуцуляк, Волошин, Яремчук
Запасні: Нещерет, Трубін, Михайличенко, Сваток, Бондар, Пономаренко, Піхальонок, Циганков, Судаков, Тимчик, Зубков, Калюжний
Матч Україна — Албанія відбудеться у вівторок, 31 березня, на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, збірна України не змогла вийти до фінального турніру чемпіонату світу-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору команда Реброва програла Швеції (1:3).
Раніше повідомлялося, що Ребров відповів, чи залишить збірну України після матчу з Албанією.