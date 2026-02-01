Гороскоп на картах Таро на 1 февраля 2026: новый старт для Водолеев и важный сигнал для Дев.

Карты Таро / © ТСН.ua

Начало февраля всегда задает тон всему месяцу, поэтому даже мелкие решения сегодня будут иметь последствия. Гороскоп на картах Таро на 1 февраля 2026 года говорит об обновлениях, честных намерениях и первых шагах в новом направлении. Для Водолеев это день нового старта или вдохновляющей идеи, а для Дев — важный сигнал, что пора изменить подход к привычным делам.

Гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 1 февраля 2026 года

Овен — Маг

День инициативы и силы влияния. Вы можете запустить новое дело или убедить других в своей идее. Главное – действовать, а не откладывать.

Телец — Иерофант

Вопросы правил, традиций и договоренностей выходят на первый план. День подходит для серьезных решений и советов с опытными людьми.

Близнецы — Двойка Жезлов

Вы стоите на пороге выбора направления. День благоприятен для планирования будущего, но не стоит торопиться с окончательным решением.

Рак — Королева Кубков

Эмоциональная чувствительность и забота. День подходит для откровенных разговоров и поддержки близких. Важно слушать интуицию.

Лев — Солнце

Позитив и ясность. Возможна хорошая новость или приятное событие, которое поднимет настроение. Это день, когда следует позволить себе радость.

Дева — Башня

Важен сигнал или резкое изменение планов. Что-то может разрушить старую схему, но это откроет путь к лучшему. Не держитесь за то, что он уже не работает.

Весы — Двойка Кубков

Партнерство и контакт. День благоприятен для примирения, знакомств и важных разговоров в отношениях.

Скорпион — Семка Пентаклей

Пора оценить результаты. Вы можете понять, что следует продолжать, а что изменять. Терпение сейчас важнее спешки.

Стрелец — Рыцарь Жезлов

Импульс и движение. День может принести поездку, активность или спонтанное решение. Важно не действовать только на эмоциях.

Козерог — Четверка Пентаклей

Вопросы сохранности и ресурсов. Вы можете сосредоточиться на финансах или стабильности. Важно не переходить в режим чрезмерного контроля.

Водолей — Туз Жезлов

Новый старт и вдохновение. Идея или возможность может запустить новый этап. Не откладывайте первый шаг.

Рыбы — Умеренность

Баланс и покой. День подходит для плавного вхождения в новолуние без резких решений. Хорошее время для восстановления.

1 февраля 2026 года – день первых шагов и честных намерений. Гороскоп на картах Таро подсказывает: Водолеи могут запустить новый этап, Девы — увидеть, что пора перемен, а другим знакам стоит определить приоритеты и не спешить с выводами.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.