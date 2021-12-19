Полнолуние 19 декабря 2021: гороскоп для всех знаков зодиака

Эзотерики считают, что во время полнолуния можно возбуждать дела, рассчитанные на длительную перспективу.

19 декабря 2021 над землей взошло полнолуние и для землян наступил важный момент, ведь эта лунная фаза издавна считается едва ли не самой важной в цикле.

Эзотерики считают, что в полнолуние можно возбуждать дела, рассчитанные на длительную перспективу, ведь в этот момент Луна находится в апогее своего влияния.

Поэтому читайте подробный и точный гороскоп во время полнолуния 19 декабря 2021 для всех знаков зодиака ниже:

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

ТСН.ua

Сегодня осознайте, что вы имеете право совершать ошибки. Вы принимаете решение и оставляете ваши проблемы в прошлом. В следующий раз все сложиться лучше.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

ТСН.ua

Вы – там, где должны быть. Сейчас самое главное – стать целостной личностью. Также помните о том, что вы обладаете силой изменить мир.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

ТСН.ua

Вы – именно тот человек, которым хотите быть. Вы – самая лучшая версия себя, не забывайте об этом, пожалуйста. Отпустите все лживые проекции и примите свою истинную сущность.

РАК (22 июня-22 июля)

ТСН.ua

Вы – яркая и творческая личность. Ваши действия и решения показывают ваши ценности. Сейчас нужно чувствовать себя как дома в своем сердце и душе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

ТСН.ua

Уважайте себя таким или таким, как вы на самом деле. Попробуйте сегодня использовать эту аффирмацию как часть молитвы.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

ТСН.ua

Будьте уверены в себе и своих силах, будьте уверены в том, что вы можете принимать как радости жизни, так и ее потери.

Также читайте Полнолуние 19 декабря 2021: три ритуала и обряда для привлечения денег

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

ТСН.ua

Сейчас вы благословлены оптимизмом и цените свои возможности и свойства. Пусть неудачи не умаляют вашей значимости как личности. Даже если почему-то не суждено произойти, вы получите ценную информацию, а также наберетесь мудрости и опыта.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

ТСН.ua

Верьте в то, что вы заслуживаете любви и заботы. Иногда люди, которые вас окружают, могут удивлять ваши личные рамки, поэтому примите то, что вы исцелитесь.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

ТСН.ua

С любовью и заботой о себе вскоре вы исцелитесь от душевных ран. Ваше будущее полно любви и света.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

ТСН.ua

Помните, что стоит позаботиться о себе. И чтобы вы могли и дальше беспокоиться о себе, найдите время для обновления.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

ТСН.ua

Научитесь быть благодарным за все, что приносит вам судьба. Чувствуйте заботу, поддержку небес, чтобы вы могли жить лучшей жизнью.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

ТСН.ua

Поддерживайте связь с миром, будьте восприимчивы к стекающим к вам радости и любви. Благословите вашу саморефлексию.

Читайте также:

Астролог рассказал, как лучше встречать Астрономический новый год