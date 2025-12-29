ТСН в социальных сетях

Война
309
Бои за Гуляйполе: аналитики DeepState предупреждают о критическом факторе

Аналитики DeepState сообщили, что Гуляйполе фактически находится в серой зоне: в городе одновременно находятся украинские и российские подразделения. Дальнейшую оборону усложняет рельеф местности и численное преимущество противника.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в большей части Гуляйполя, однако дальнейшая оборона города становится крайне сложной из-за особенностей рельефа и численного преимущества противника.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

По оценке DeepState, Гуляйполе фактически находится полностью в "серой зоне". В городе одновременно присутствуют как украинские военные, так и российские подразделения — иногда бойцы могут находиться в соседних зданиях или даже подвалах.

Открыто, по данным аналитиков, действуют преимущественно штурмовые группы. При этом у российской армии значительно большее количество личного состава, что позволяет ей демонстрировать символическое присутствие в центре города, в том числе снимать пропагандистские видео.

Ключевая проблема — рельеф

Рельеф Гуляйполя. / © Deepstatemap

Рельеф Гуляйполя. / © Deepstatemap

Основной сложностью для украинских подразделений является рельеф местности. Гуляйполе расположено в низменности, что существенно усложняет ввод подкреплений в город. Аналогичные трудности есть и у противника, однако из-за значительно больших человеческих ресурсов российская сторона мало учитывает эти факторы.

Предостережение аналитиков

Несмотря на ожесточенные бои за город и его окрестности, в DeepState отмечают необходимость параллельно выстраивать оборонительные рубежи за Гуляйполем. Аналитики предостерегают от повторения сценария Авдеевки, когда после потери города противник смог быстро продвинуться дальше из-за отсутствия подготовленных позиций.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ официально опроверг заявления россиян о якобы захвате украинских городов - Гуляйполя, Мирнограда и части Константиновки.

309
