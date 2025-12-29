ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
146
Время на прочтение
1 мин

Враг перегруппировывается у границ с Днепропетровщиной — Силы обороны Юга

Интенсивность боевых действий в Александровском направлении в последние дни уменьшилась — российские оккупационные войска проводят перегруппировку сил и средств.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

На Александровском направлении русские войска временно снизили интенсивность боевых действий, что связано с перегруппировкой подразделений оккупационной армии.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, за последние сутки на этом участке фронта зафиксировали 16 боевых столкновений. В то же время, еще несколько дней назад количество атак со стороны противника превышало шесть десятков в сутки.

Волошин отметил, что уменьшение активности носит временный характер. Оккупанты перегруппируют силы и средства, после чего могут снова попытаться усилить давление.

Бои продолжаются в районах населенных пунктов Ялта, Вишневое, Александроград, Вербовое, Привольное и Рыбное, а также в направлении Андреевки-Клевцового.

Параллельно на Ореховском направлении фиксируется оживление действий российских подразделений. В районах Малых Щербаков и Малой Токмачки противник пытается действовать малыми группами, проникая между украинскими позициями с целью выхода в тыл Сил обороны.

Ранее сообщалось, что прорвавшиеся в село Грабовское Сумской области российские захватчики протиснули украинскую линию обороны в одной точке.

Мы ранее информировали, что только часть города Гуляйполя Запорожской области находится под контролем российской оккупационной армии.

Дата публикации
Количество просмотров
146
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie