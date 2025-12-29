Война в Украине / © Associated Press

На Александровском направлении русские войска временно снизили интенсивность боевых действий, что связано с перегруппировкой подразделений оккупационной армии.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, за последние сутки на этом участке фронта зафиксировали 16 боевых столкновений. В то же время, еще несколько дней назад количество атак со стороны противника превышало шесть десятков в сутки.

Волошин отметил, что уменьшение активности носит временный характер. Оккупанты перегруппируют силы и средства, после чего могут снова попытаться усилить давление.

Бои продолжаются в районах населенных пунктов Ялта, Вишневое, Александроград, Вербовое, Привольное и Рыбное, а также в направлении Андреевки-Клевцового.

Параллельно на Ореховском направлении фиксируется оживление действий российских подразделений. В районах Малых Щербаков и Малой Токмачки противник пытается действовать малыми группами, проникая между украинскими позициями с целью выхода в тыл Сил обороны.

Ранее сообщалось, что прорвавшиеся в село Грабовское Сумской области российские захватчики протиснули украинскую линию обороны в одной точке.

Мы ранее информировали, что только часть города Гуляйполя Запорожской области находится под контролем российской оккупационной армии.