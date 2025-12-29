ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2085
Время на прочтение
1 мин

Путин категорически против прекращения огня: Трамп объяснил почему

Глава Белого дома выразил уверенность в «благих намерениях» Кремля.

Автор публикации
Елена Капник
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин не согласен с временным прекращением огня для проведения референдума в Украине.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

«Путин не хочет прекращения огня для референдума. Он не хочет оказаться в ситуации, когда он остановит огонь, а потом снова нужно будет начинать вести огонь, и я понимаю эту позицию», — сказал глава Белого дома.

Кроме того, он выразил уверенность в «благих намерениях» Кремля. Мол, Путин не согласен на прекращение огня на время референдума, но, несмотря на это, «фюрер» якобы «хочет мира».

"Я ему верю", - резюмировал американский лидер.

Напомним, Трамп также заявил, мол, Владимир Путин "хочет успеха Украины". Более того, по его словам, «фюрер» «щедр» в таком своем желании. В частности, по поставкам энергетики по низкой цене.

Кроме того, президент США заявил о значительном прогрессе в завершении войны . По его словам, во время разговора с Зеленским были обсуждения «по разным темам, по всем темам».

Дата публикации
Количество просмотров
2085
