Путин категорически против прекращения огня: Трамп объяснил почему

Дональд Трамп. / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин не согласен с временным прекращением огня для проведения референдума в Украине.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

«Путин не хочет прекращения огня для референдума. Он не хочет оказаться в ситуации, когда он остановит огонь, а потом снова нужно будет начинать вести огонь, и я понимаю эту позицию», — сказал глава Белого дома.

Кроме того, он выразил уверенность в «благих намерениях» Кремля. Мол, Путин не согласен на прекращение огня на время референдума, но, несмотря на это, «фюрер» якобы «хочет мира».

"Я ему верю", - резюмировал американский лидер.

Напомним, Трамп также заявил, мол, Владимир Путин "хочет успеха Украины". Более того, по его словам, «фюрер» «щедр» в таком своем желании. В частности, по поставкам энергетики по низкой цене.

Кроме того, президент США заявил о значительном прогрессе в завершении войны . По его словам, во время разговора с Зеленским были обсуждения «по разным темам, по всем темам».

