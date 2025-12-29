Війна в Україні / © Associated Press

На Олександрівському напрямку російські війська тимчасово знизили інтенсивність бойових дій, що пов’язано з перегрупуванням підрозділів окупаційної армії.

Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, протягом останньої доби на цій ділянці фронту зафіксували 16 бойових зіткнень. Водночас ще кілька днів тому кількість атак з боку противника перевищувала шість десятків на добу.

Волошин зазначив, що зменшення активності має тимчасовий характер. Окупанти перегруповують сили та засоби, після чого можуть знову спробувати посилити тиск.

Бої наразі тривають у районах населених пунктів Ялта, Вишневе, Олександроград, Вербове, Привільне та Рибне, а також у напрямку Андріївки-Клевцового.

Паралельно на Оріхівському напрямку фіксується пожвавлення дій російських підрозділів. У районах Малих Щербаків та Малої Токмачки противник намагається діяти малими групами, просочуючись між українськими позиціями з метою виходу в тил Сил оборони.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники, які прорвалися до села Грабовське Сумської області, протиснули українську лінію оборони в одній точці.

Ми раніше інформували, що лише частина міста Гуляйполя Запорізької області перебуває під контролем російської окупаційної армії.