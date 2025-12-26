- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 312
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ на фронті зростають: Генштаб оновив дані
За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.
Станом на 26 грудня загальні бойові втрати ворога у війні склали близько 1 202 070 осіб. За добу ЗСУ вдалося ліквідувати 840 загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати окупантів складають:
особового складу — близько 1 202 070 (+840) осіб
танків — 11 459 (+3)
бойових броньованих машин — 23 804 (+3)
артилерійських систем — 35 509 (+74)
РСЗВ — 1 579
засобів ППО — 1 264 (+1)
літаків — 434
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 95 334 (+537)
крилаті ракети — 4 107
кораблі/катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 71 454 (+180)
спеціальна техніка — 4 029
Раніше повідомлялося, що військово-політичне командування РФ поставило перед російською окупаційною армією завдання захопити Мирноград, Покровськ та Добропілля. Кремлю це потрібно для поширення пропаганди про «успіхи на фронті».