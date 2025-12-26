ТСН у соціальних мережах

Війна
312
Втрати РФ на фронті зростають: Генштаб оновив дані

За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.

Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Станом на 26 грудня загальні бойові втрати ворога у війні склали близько 1 202 070 осіб. За добу ЗСУ вдалося ліквідувати 840 загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів складають:

  • особового складу — близько 1 202 070 (+840) осіб

  • танків — 11 459 (+3)

  • бойових броньованих машин — 23 804 (+3)

  • артилерійських систем — 35 509 (+74)

  • РСЗВ — 1 579

  • засобів ППО — 1 264 (+1)

  • літаків — 434

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 95 334 (+537)

  • крилаті ракети — 4 107

  • кораблі/катери — 28

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 71 454 (+180)

  • спеціальна техніка — 4 029

Раніше повідомлялося, що військово-політичне командування РФ поставило перед російською окупаційною армією завдання захопити Мирноград, Покровськ та Добропілля. Кремлю це потрібно для поширення пропаганди про «успіхи на фронті».

312
