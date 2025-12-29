Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять святкувати Новий рік

Гороскоп від астрологині / © Credits

Але є й ті, хто — лише з їм відомої об’єктивної чи суб’єктивної причини — ці свята не люблять.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять святкувати Новий рік.

Близнята

Близнята — як жоден інший знак зодіаку — стурбовані збереженням молодості, тому в глибині душі вони не дуже полюбляють саме новорічну ніч, адже в цей час вони — як і решта жителів планети — стають на рік старшими, а це не може не засмучувати представників знака, які завжди применшують свій вік.

Рак

Раки — найхазяйновитіший і, як наслідок, найпривітніший та найгостинніший знак зодіаку, тому нестачі в гостях у них не буває ніколи, а на Новий рік — особливо. Проте як результат, коли після застілля всі, хто зайшов до них на вогник, веселяться, вони залишаються наодинці з купою брудного посуду, що новорічної ночі особливо неприємно.

Козоріг

Козорогам шкода витрачати час, який можна було б присвятити роботі, на будь-які свята, а особливо — на Новий рік, оскільки його заведено зустрічати в нічний час. А отже, і ранок наступного дня настає ближче до обіду, а то й вечора, що позбавляє їх можливості повноцінно попрацювати над важливим для них проєктом.

