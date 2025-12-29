ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять святкувати Новий рік

Різдво іта Новий рік — найулюбленіші свята для більшої частини людства, всі чекають на них з нетерпінням.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Але є й ті, хто — лише з їм відомої об’єктивної чи суб’єктивної причини — ці свята не люблять.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять святкувати Новий рік.

Близнята

Близнята — як жоден інший знак зодіаку — стурбовані збереженням молодості, тому в глибині душі вони не дуже полюбляють саме новорічну ніч, адже в цей час вони — як і решта жителів планети — стають на рік старшими, а це не може не засмучувати представників знака, які завжди применшують свій вік.

Рак

Раки — найхазяйновитіший і, як наслідок, найпривітніший та найгостинніший знак зодіаку, тому нестачі в гостях у них не буває ніколи, а на Новий рік — особливо. Проте як результат, коли після застілля всі, хто зайшов до них на вогник, веселяться, вони залишаються наодинці з купою брудного посуду, що новорічної ночі особливо неприємно.

Козоріг

Козорогам шкода витрачати час, який можна було б присвятити роботі, на будь-які свята, а особливо — на Новий рік, оскільки його заведено зустрічати в нічний час. А отже, і ранок наступного дня настає ближче до обіду, а то й вечора, що позбавляє їх можливості повноцінно попрацювати над важливим для них проєктом.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
244
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie