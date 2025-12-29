- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 29 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день — і це логічно для понеділка — сприятливий для початку роботи, проте лише над тими проєктами, які спрямовані на творення — від руйнування потрібно відмовитися категорично.
Символ дня: фонтан.
Стихія дня: Вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: жовтий.
Щасливі камені дня: бурштин, сардонікс.
За яку частину тіла відповідає: ребра.
Хвороби дня: можливе загострення хронічних хвороб, подолати яке можна за допомогою запропонованих лікарем заходів.
Харчування дня: необхідно додати до раціону трав’яні відвари й чаї — вони очистять організм від шлаків і токсинів.
Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.
Магія і містика дня: можна проводити обряди та читати замовляння, які привертають удачу в бізнесі та фінансах.
Сни дня: сни нинішньої ночі не є пророчими, тому можна не брати їх до уваги.
Табу дня: не рекомендується вирушати в поїздки — вони навряд чи виявляться вдалими.
Цитата дня: «Я вірю в Бога, як вірю в Сонце. Вірю не тому, що бачу Його, а тому, що в Його світлі бачу все інше» (Клайв Стейплз Льюїс).
