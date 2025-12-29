Астрологічний прогноз на 29 грудня

Фонтан / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день — і це логічно для понеділка — сприятливий для початку роботи, проте лише над тими проєктами, які спрямовані на творення — від руйнування потрібно відмовитися категорично.

Символ дня: фонтан.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: бурштин, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: ребра.

Хвороби дня: можливе загострення хронічних хвороб, подолати яке можна за допомогою запропонованих лікарем заходів.

Харчування дня: необхідно додати до раціону трав’яні відвари й чаї — вони очистять організм від шлаків і токсинів.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Магія і містика дня: можна проводити обряди та читати замовляння, які привертають удачу в бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі не є пророчими, тому можна не брати їх до уваги.

Табу дня: не рекомендується вирушати в поїздки — вони навряд чи виявляться вдалими.

Цитата дня: «Я вірю в Бога, як вірю в Сонце. Вірю не тому, що бачу Його, а тому, що в Його світлі бачу все інше» (Клайв Стейплз Льюїс).

