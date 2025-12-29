Бої за Гуляйполе: аналітики DeepState попереджають про критичний фактор

ЗСУ / © Associated Press

Сили оборони України продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя, однак подальша оборона міста стає вкрай складною через особливості рельєфу та чисельну перевагу противника.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

За оцінкою DeepState, Гуляйполе фактично перебуває повністю в “сірій зоні”. У місті одночасно присутні як українські військові, так і російські підрозділи — інколи бійці можуть перебувати в сусідніх будівлях або навіть підвалах.

У відкриту, за даними аналітиків, діють переважно штурмові групи. При цьому російська армія має значно більшу кількість особового складу, що дозволяє їй демонструвати символічну присутність у центрі міста, зокрема знімати пропагандистські відео.

Ключова проблема — рельєф

Основним ускладненням для українських підрозділів є рельєф місцевості. Гуляйполе розташоване в низовині, що суттєво ускладнює заведення підкріплень у місто. Аналогічні труднощі має і противник, однак через значно більші людські ресурси російська сторона менш зважає на ці фактори.

Застереження аналітиків

Попри запеклі бої за місто та його околиці, у DeepState наголошують на необхідності паралельно вибудовувати оборонні рубежі за Гуляйполем. Аналітики застерігають від повторення сценарію Авдіївки, коли після втрати міста противник зміг швидко просунутися далі через відсутність належно підготовлених позицій.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ офіційно спростував заяви росіян про нібито захоплення українських міст — Гуляйполя, Мирнограда та частини Костянтинівки.