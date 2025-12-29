ТСН у соціальних мережах

Дружина Віталія Козловського вперше розсекретила, коли вони насправді одружились

Також обраниця виконавця повідомила про важливий день для їхньої сім'ї.

Віталій Козловський із дружиною та сином

Віталій Козловський із дружиною та сином / © instagram.com/yuliabakumenko

Дружина українського співака Віталія КозловськогоЮлія Бакуменко - вперше розсекретила дату їхнього одруження.

Артист повідомив, що уклав шлюб, 6 березня 2024 року. Проте, виявилось, що це сталося значно раніше. Так, артист та його кохана таємно одружились 29 грудня 2023 року. Тож, шлюбу пари виповнюється вже два роки. З цієї нагоди Юлія Бакуменко присвятила Віталію Козловському допис в Instagram.

"Сьогодні (29 грудня – прим. ред.) важливий день: два роки нашій сім'ї і 22-га творча річниця Віталія. Цей рік був настільки насичений і творчий, що ми навіть не робили нових сімейних фотосесій. Виправимо, щойно знайдеться на це час", - зазначила дружина співака.

Віталій Козловський із дружиною та сином / © instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський із дружиною та сином / © instagram.com/vkozlovskiy

Юлія Бакуменко також звернулась до Віталія Козловського. Вона зазначила, що безмежно кохає чоловіка. Окрім того, дружина виконавця запевнила, що його сім'я завжди поруч і підтримає і в щасливі, і в складні хвилини життя.

"Кохаю безмежно! Ці дві важливі дати в один день - вони про те, що сім'я завжди в усьому тебе підтримає і завжди за тебе горою! Попереду стільки планів грандіозних! І ми завжди поряд", - зазначила дружина виконавця.

Нагадаємо, а тим часом сам Віталій Козловський нещодавно розсекретив, коли ж почалися його стосунки з Юлією Бакуменко. Також виконавець зізнався, як взагалі між ними закрутився роман.

