Дружина Віталія Козловського вперше розсекретила, коли вони насправді одружились

Віталій Козловський із дружиною та сином / © instagram.com/yuliabakumenko

Реклама

Дружина українського співака Віталія Козловського – Юлія Бакуменко - вперше розсекретила дату їхнього одруження.

Артист повідомив, що уклав шлюб, 6 березня 2024 року. Проте, виявилось, що це сталося значно раніше. Так, артист та його кохана таємно одружились 29 грудня 2023 року. Тож, шлюбу пари виповнюється вже два роки. З цієї нагоди Юлія Бакуменко присвятила Віталію Козловському допис в Instagram.

"Сьогодні (29 грудня – прим. ред.) важливий день: два роки нашій сім'ї і 22-га творча річниця Віталія. Цей рік був настільки насичений і творчий, що ми навіть не робили нових сімейних фотосесій. Виправимо, щойно знайдеться на це час", - зазначила дружина співака.

Реклама

Віталій Козловський із дружиною та сином / © instagram.com/vkozlovskiy

Юлія Бакуменко також звернулась до Віталія Козловського. Вона зазначила, що безмежно кохає чоловіка. Окрім того, дружина виконавця запевнила, що його сім'я завжди поруч і підтримає і в щасливі, і в складні хвилини життя.

"Кохаю безмежно! Ці дві важливі дати в один день - вони про те, що сім'я завжди в усьому тебе підтримає і завжди за тебе горою! Попереду стільки планів грандіозних! І ми завжди поряд", - зазначила дружина виконавця.

Нагадаємо, а тим часом сам Віталій Козловський нещодавно розсекретив, коли ж почалися його стосунки з Юлією Бакуменко. Також виконавець зізнався, як взагалі між ними закрутився роман.