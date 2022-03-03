"Даже простые фермеры берут в плен российских военных", — Зеленский

Президент Украины утверждает, что российские оккупанты деморализованы, потому что не ожидали такого сопротивления от мирных украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое восхищение украинцами, которые за неделю поломали все планы врага.
Об этом глава государства говорил в своем обращении в ночь на 3 марта.
По его словам, планы врага, которые строились годами и были "подло просчитаны с ненавистью к нашей стране", не были осуществлены.
"Мы их остановили и бьем. Наши военные, наши пограничники, наша терроборона, даже простые фермеры берут в плен российских военных ежедневно”, — подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что пленные российские солдаты утверждают, что они не знают, почему находятся в Украине и уже деморализованы.
"Несмотря на то, что их в десятки раз больше, моральное состояние врага постоянно ухудшается. Все больше оккупантов убегают обратно в Россию — от нас, от вас, от всех, кто выгоняет врага”, — утверждал президент.
Глава государства также отметил, как украинцы "бьют" врага без оружия.
“Я искренне восхищаюсь мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя и других городов и сел Украины, которые не пускают оккупантов, перекрывая им все, перекрывая им дороги, люди выходят перед вражеской техникой. Это очень опасно, но как это мужественно. Это тоже спасение”, - подчеркнул президент.
Он напомнил, как в Мелитополе украинцы протестовали против временно зашедших в наш город россиян.
"Временно. Я уверен в этом. Если они куда-нибудь и зашли, то только временно. Прогоним с позором, как поступают те люди, которые прогоняют оккупантовов из продуктовых магазинов”, — заверил президент.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 5840 человек,
- самолетов – 30,
- вертолетов – 31,
- танков – до 211,
- боевых бронированных машин ‒ 862,
- артиллерийских систем – 85,
- средства ПВО – 9,
- РСЗО — 40,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- легкие скоростные катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 355.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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