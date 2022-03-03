"Даже простые фермеры берут в плен российских военных", — Зеленский

Президент Украины утверждает, что российские оккупанты деморализованы, потому что не ожидали такого сопротивления от мирных украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое восхищение украинцами, которые за неделю поломали все планы врага.

Об этом глава государства говорил в своем обращении в ночь на 3 марта.

По его словам, планы врага, которые строились годами и были "подло просчитаны с ненавистью к нашей стране", не были осуществлены.

"Мы их остановили и бьем. Наши военные, наши пограничники, наша терроборона, даже простые фермеры берут в плен российских военных ежедневно”, — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что пленные российские солдаты утверждают, что они не знают, почему находятся в Украине и уже деморализованы.

"Несмотря на то, что их в десятки раз больше, моральное состояние врага постоянно ухудшается. Все больше оккупантов убегают обратно в Россию — от нас, от вас, от всех, кто выгоняет врага”, — утверждал президент.

Глава государства также отметил, как украинцы "бьют" врага без оружия.

“Я искренне восхищаюсь мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя и других городов и сел Украины, которые не пускают оккупантов, перекрывая им все, перекрывая им дороги, люди выходят перед вражеской техникой. Это очень опасно, но как это мужественно. Это тоже спасение”, - подчеркнул президент.

Он напомнил, как в Мелитополе украинцы протестовали против временно зашедших в наш город россиян.

"Временно. Я уверен в этом. Если они куда-нибудь и зашли, то только временно. Прогоним с позором, как поступают те люди, которые прогоняют оккупантовов из продуктовых магазинов”, — заверил президент.