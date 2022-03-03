“Навіть прості фермери беруть у полон російських військових”, - Зеленський

Президент України стверджує, що російські окупанти деморалізовані, бо не сподівалися такого опору від мирних українців.
Президент України Володимир Зеленський висловив своє захоплення українцями, які за тиждень поламали усі плани ворога.
Про це глава держави говорив у своєму зверненні проти ночі 3 березня.
За його словами, плани ворога, які будувалися роками і були “підло прораховані з ненавистю до нашої країни”, не були здійснені.
“Ми їх зупинили і б’ємо. Наші військові, наші прикордонники, наша тероборона, навіть прості фермери беруть у полон російських військових щоденно”, - наголосив глава держави.
Зеленський зауважив, що полонені російські солдати стверджують, що вони не знають, чому перебувають в Україні і вже деморалізовані.
“Незважаючи на те, що їх в десятки разів більше, моральний стан ворога постійно погіршується. Все більше окупантів втікають назад у Росію — від нас, від вас, від усіх хто виганяє ворога”, - стверджував президент.
Глава держави також відзначив те, як українці “б’ють” ворога без зброї.
“Я щиро захоплююся мирними жителями Конотопа, Баштанки, Енергодара, Мелітополя та інших міст і сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм усе, перекриваючи їм дороги, люди виходять перед ворожою технікою. Це вкрай небезпечно, але як це мужньо. Це також порятунок ”, - наголосив президент.
Він нагадав, як у Мелітополі українці протестували проти росіян, які тимчасово зайшли у наше місто.
“Тимчасово. Я впевнений у цьому. Якщо вони кудись і зайшли, то тільки тимчасово. Проженемо з ганьбою, як роблять ті люди, які проганяють окупантів з продуктових магазинів”, - запевнив президент.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - 5840 осіб,
- літаків – 30,
- гелікоптерів – 31,
- танків ‒ до 211,
- бойових броньованих машин ‒ 862,
- артилерійських систем – 85,
- засоби ППО - 9,
- РСЗВ - 40,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки - 355.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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