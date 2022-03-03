“Навіть прості фермери беруть у полон російських військових”, - Зеленський

Президент України стверджує, що російські окупанти деморалізовані, бо не сподівалися такого опору від мирних українців.

Президент України Володимир Зеленський висловив своє захоплення українцями, які за тиждень поламали усі плани ворога.

Про це глава держави говорив у своєму зверненні проти ночі 3 березня.

За його словами, плани ворога, які будувалися роками і були “підло прораховані з ненавистю до нашої країни”, не були здійснені.

“Ми їх зупинили і б’ємо. Наші військові, наші прикордонники, наша тероборона, навіть прості фермери беруть у полон російських військових щоденно”, - наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що полонені російські солдати стверджують, що вони не знають, чому перебувають в Україні і вже деморалізовані.

“Незважаючи на те, що їх в десятки разів більше, моральний стан ворога постійно погіршується. Все більше окупантів втікають назад у Росію — від нас, від вас, від усіх хто виганяє ворога”, - стверджував президент.

Глава держави також відзначив те, як українці “б’ють” ворога без зброї.

“Я щиро захоплююся мирними жителями Конотопа, Баштанки, Енергодара, Мелітополя та інших міст і сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм усе, перекриваючи їм дороги, люди виходять перед ворожою технікою. Це вкрай небезпечно, але як це мужньо. Це також порятунок ”, - наголосив президент.

Він нагадав, як у Мелітополі українці протестували проти росіян, які тимчасово зайшли у наше місто.

“Тимчасово. Я впевнений у цьому. Якщо вони кудись і зайшли, то тільки тимчасово. Проженемо з ганьбою, як роблять ті люди, які проганяють окупантів з продуктових магазинів”, - запевнив президент.