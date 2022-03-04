Джонсон и Эрдоган призывают РФ срочно предоставить гуманитарный доступ в Украину

Джонсон и Эрдоган призывают РФ срочно предоставить гуманитарный доступ в Украину

Джонсон побеседовал с президентом Турции о ситуации в Украине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметили важность полного международного осуждения агрессии России в Украине. Они считают необходимым предоставление Россией срочного гуманитарного доступа в Украину.

Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера 4 марта по итогам разговора двух лидеров.

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Как отмечается, лидеры подчеркнули важность тотального международного осуждения варварских действий России. Они одобрили мощное послание, с которым ранее на этой неделе выступила Генеральная Ассамблея ООН в знак протеста против российского вторжения.

"И премьер-министр, и президент Эрдоган отметили немедленное предоставление России неотложного гуманитарного доступа к Украине. Лидеры обсудили необходимость продолжения поддержки народа Украины в его опоре против российской агрессии. Премьер-министр очертил шаги, которые Великобритания сделала для изоляции России как в военном, так и экономическом плане", — сказано в сообщении.