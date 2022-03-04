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Джонсон и Эрдоган призывают РФ срочно предоставить гуманитарный доступ в Украину

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Джонсон и Эрдоган призывают РФ срочно предоставить гуманитарный доступ в Украину

Associated Press

Джонсон побеседовал с президентом Турции о ситуации в Украине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметили важность полного международного осуждения агрессии России в Украине. Они считают необходимым предоставление Россией срочного гуманитарного доступа в Украину.

Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера 4 марта по итогам разговора двух лидеров.

Как отмечается, лидеры подчеркнули важность тотального международного осуждения варварских действий России. Они одобрили мощное послание, с которым ранее на этой неделе выступила Генеральная Ассамблея ООН в знак протеста против российского вторжения.

"И премьер-министр, и президент Эрдоган отметили немедленное предоставление России неотложного гуманитарного доступа к Украине. Лидеры обсудили необходимость продолжения поддержки народа Украины в его опоре против российской агрессии. Премьер-министр очертил шаги, которые Великобритания сделала для изоляции России как в военном, так и экономическом плане", — сказано в сообщении.

Лидеры обсудили необходимость продолжения поддержки народа Украины в его опоре против российской агрессии. Они согласились поддерживать тесные контакты в ближайшие дни в рамках скоординированной реакции НАТО и международного реагирования.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед.
  • Боевых бронированных машин – 939 ед.,
  • артиллерийских систем –105 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 18 ед.,
  • самолетов – 33 ед. (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед.,
  • автомобильной техники – 404 ед.,
  • легкие скоростные катера — 2 ед.,
  • цистерн из ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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