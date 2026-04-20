Миллионы на дно: ГУР "умножило на ноль" два российских больших десантных корабля (видео)

Поражен российский БДК «Николай Фильченков» / © ГУР Минобороны

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на 19 апреля спецподразделение ГУР «Прымары» провело операцию в оккупированном Крыму. В результате точных ударов выведены из строя российские большие десантные корабли «Ямал», «Николай Фильченков» и уничтожена радиолокационная станция врага.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ночь на 19 апреля спецподразделения ГУР «Прымары» провели успешную операцию в Крыму, поразив два больших десантных корабля России — проекта 775 «Ямал» и проекта 1171 «Николай Фильченков».

Реклама

На момент атаки оба судна Черноморского флота РФ находились в акватории Севастопольской бухты.

Корабль проекта 775 «Ямал» был построен в 1988 г. Его длина составляет 112,5 м, а грузоподъемность достигает до 500 т, что позволяет транспортировать бронетехнику и десант. Ориентировочная стоимость судна превышает 80 млн долл.

Корабль проекта 1171 «Николай Фильченков», построенный в 1975 году, имеет грузовместимость до 1000 т и способен перевозить значительное количество бронетехники и личного состава. Его ориентировочная стоимость — более 70 млн долл.

Оба корабля, которые российские войска использовали в войне против Украины, выведены из строя.

Реклама

Кроме того, во время этой операции в Севастополе украинские разведчики уничтожили вражескую радиолокационную станцию «Подлет-к1», стоимость которой оценивается примерно в 5 млн долл.

Дата публикации 09:33, 20.04.26

Напомним, 18 апреля стало известно, что бойцы «Альфы» СБУ в Крыму поразили три корабля Черноморского флота России — БДК «Ямал», «Азов» и судно неустановленного типа, а также, предположительно, катер «Грачонок». Кроме того, дронами повреждены антенны системы «Дельфин», РЛС «Мыс-М1» и резервуары нефтебазы «Югторсан».