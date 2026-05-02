У россиян сумасшедшие потери в сутки: Генштаб обнародовал новые данные

Украинские военные продолжают останавливать российское наступление и уничтожать не только личный состав, но и технику.

Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 240 оккупантов. Также захватчики потеряли немало техники.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 332 950 (+1 240)

  • человек танков — 11 906 (+3)

  • боевых бронированных машин — 24 500 (+4)

  • артиллерийских систем — 41 117 (+73)

  • РСЗО — 1 763 (+6)

  • средства ПВО — 1 357

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 352

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 267 589 (+2 305)

  • крылатые ракеты — 4 579

  • корабли / катера — 33

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 93 274 (+265)

  • специальная техника — 4 151 (+1)

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у России уже есть серьезные проблемы в социальной и экономической сферах. Оккупантам уже не хватает войск для отправки на войну в Украину.

