- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 722
- Время на прочтение
- 1 мин
У россиян сумасшедшие потери в сутки: Генштаб обнародовал новые данные
Украинские военные продолжают останавливать российское наступление и уничтожать не только личный состав, но и технику.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 240 оккупантов. Также захватчики потеряли немало техники.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 332 950 (+1 240)
человек танков — 11 906 (+3)
боевых бронированных машин — 24 500 (+4)
артиллерийских систем — 41 117 (+73)
РСЗО — 1 763 (+6)
средства ПВО — 1 357
самолетов — 435
вертолетов — 352
БпЛА оперативно-тактического уровня — 267 589 (+2 305)
крылатые ракеты — 4 579
корабли / катера — 33
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 93 274 (+265)
специальная техника — 4 151 (+1)
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у России уже есть серьезные проблемы в социальной и экономической сферах. Оккупантам уже не хватает войск для отправки на войну в Украину.