ПВО Украины сорвало массированный удар России: эксперт объяснил, почему план Путина не сработал

ПВО Украины отразило один из самых массированных ударов России – Саакян / © ТСН

Россия в очередной раз осуществила один из самых массированных ракетных ударов по Украине, применив различные типы ракет и дронов. Атака была нацелена на энергетическую инфраструктуру, жизненно важную для городов, и произошла в период сильных морозов. Однако Кремль не добился желаемого эффекта.

Политолог Олег Саакян рассказал об этом в комментарии «24 Каналу».

По его словам, украинская противовоздушная оборона получила новые возможности, значительно повысившие ее эффективность.

«Надо отдать должное украинским системам ПВО. Они справились не просто хорошо, но даже лучше, чем ожидала Россия», — отметил эксперт.

Он добавил, что поражает не только количество сбитых ракет, но и типы целей, по которым ПВО сработало более эффективно, чем раньше.

Массированный удар и политический контекст

По словам Саакяна, атака произошла сразу после заявлений Дональда Трампа о договоренности с Путиным воздерживаться от обстрелов украинских городов в течение недели. «Это скорее политический жест, чем реальная договоренность. Москва будет всегда действовать с учетом собственной выгоды», — объяснил эксперт.

Также политолог подчеркнул, что Россия пыталась использовать приезд премьера Нидерландов Марка Рютте в Киев для демонстрации силы.

«Они хотели показать, что Украина беззащитна, и использовали максимально доступные средства, включая все типы ракет», — отметил Саакян.

Переломный момент для ПВО

Важным фактором стала эффективность украинской ПВО по ракетам, ранее считавшимся сложным для ущерба. По данным Воздушных сил, в ночной удар Россия применила более 70 ракет, значительную часть из них составляла баллистика. Украинские силы сбили 38 из них, включая четыре «Циркона» и ракеты Х-32 и Х-22, которые ранее были тяжелыми целями.

«Это может стать переломным моментом, ведь Кремлю будет все сложнее достигать психологического и энергетического эффекта от массированных ударов», — пояснил эксперт.

По словам Саакяна, несмотря на масштабную атаку Россия не смогла создать ожидаемое давление на Украину.

Новые возможности украинского ПВО и международный политический контекст, в частности приезд генсека НАТО Марка Рютте, сделали удар менее эффективным.

«Для Кремля это важный сигнал: даже в „удобный“ момент их планы могут не сработать», — подытожил политолог.

Добавим, что 3 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев обратился к украинцам с трибуны Верховной Рады. Он призвал народ Украины к устойчивости и заверил беспрецедентную поддержку после достижения мира.

Между тем в результате массированной атаки РФ, в частности на Киев, известно о 6 пострадавших. Так, 3 февраля Россия снова атаковала Киев. Зафиксированы повреждения жилых домов и учебного заведения, медиков направили в Днепровский и Деснянский районы.