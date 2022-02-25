Разговаривать об окончании этого вторжения нужно – Зеленский

Президент отметил, что пока судьба страны полностью зависит от нашей армии
Президент Украины в своем обращении отметил, что Москва готова разговаривать с Украиной о ее нейтральном статусе, но Украина и так его имеет, так что разговора для окончания вторжения и прекращения огня нужно.
"Не боимся говорить с Россией. Не боимся говорить о гарантиях безопасности для нашего государства. Не боимся говорить о нейтральном статусе. Но какие у нас будут гарантии безопасности? Но какие страны их дадут?", — отметил Зеленский.
Он добавил, что говорить об окончании этого вторжения нужно, а также о приостановлении огня нужно. "Но сейчас судьба страны полностью зависит от нашей армии, наших сил безопасности, всех наших защитников. И нашего народа, вашей мудрости", – добавил Зеленский.
Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце первого дня атак России.
Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце первого дня атак России.Опубликован Офис Президента Украины Четверг, 24 февраля 2022 г.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.