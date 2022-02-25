Разговаривать об окончании этого вторжения нужно – Зеленский

Президент отметил, что пока судьба страны полностью зависит от нашей армии

Президент Украины в своем обращении отметил, что Москва готова разговаривать с Украиной о ее нейтральном статусе, но Украина и так его имеет, так что разговора для окончания вторжения и прекращения огня нужно.

"Не боимся говорить с Россией. Не боимся говорить о гарантиях безопасности для нашего государства. Не боимся говорить о нейтральном статусе. Но какие у нас будут гарантии безопасности? Но какие страны их дадут?", — отметил Зеленский.

Он добавил, что говорить об окончании этого вторжения нужно, а также о приостановлении огня нужно. "Но сейчас судьба страны полностью зависит от нашей армии, наших сил безопасности, всех наших защитников. И нашего народа, вашей мудрости", – добавил Зеленский.