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Россия завозит в Херсон мобилизованных из ОРДЛО

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Россия завозит в Херсон мобилизованных из ОРДЛО

Associated Press

Об этом свидетельствует информация, полученная украинскими силами безопасности и обороны.

Россия на крымском направлении, в частности, использует мобилизованных с временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в МВД Украины 2 марта.

"Их общее количество составляет примерно 3,5 тыс. человек. Этих российских наемников сейчас через крымский мост завозят в район города Херсона. Их будут использовать для дальнейшей военной агрессии и готовят к нападению на украинские города", — говорится в сообщении.

В то же время известно, что мобилизованные из оккупированного Донбасса крайне деморализованы.

В МВД напомнили, что украинское войско дает шанс военным страны-агрессора остаться в живых и заработать денег.

"Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн руб. компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен", — приводят в МВД призыв министра обороны Украины Алексея Резникова.

Деньги для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ИТ-индустрии.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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