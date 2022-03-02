Россия завозит в Херсон мобилизованных из ОРДЛО

Россия завозит в Херсон мобилизованных из ОРДЛО

Об этом свидетельствует информация, полученная украинскими силами безопасности и обороны.

Россия на крымском направлении, в частности, использует мобилизованных с временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в МВД Украины 2 марта.

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"Их общее количество составляет примерно 3,5 тыс. человек. Этих российских наемников сейчас через крымский мост завозят в район города Херсона. Их будут использовать для дальнейшей военной агрессии и готовят к нападению на украинские города", — говорится в сообщении.

В то же время известно, что мобилизованные из оккупированного Донбасса крайне деморализованы.

В МВД напомнили, что украинское войско дает шанс военным страны-агрессора остаться в живых и заработать денег.

"Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн руб. компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен", — приводят в МВД призыв министра обороны Украины Алексея Резникова.

Деньги для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ИТ-индустрии.