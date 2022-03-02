Росія завозить до Херсона мобілізованих із ОРДЛО

Про це свідчить інформація, отримана українськими силами безпеки та оборони.

Росія на кримському напрямку, зокрема, використовує мобілізованих із тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили в МВС України 2 березня.

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"Їхня загальна кількість становить приблизно 3,5 тис. осіб. Цих російських найманців зараз через кримський міст завозять до району міста Херсон. Їх використовуватимуть для подальшої військової агресії та готують до нападу на українські міста", ­– йдеться в повідомленні.

Водночас відомо, що мобілізовані з окупованого Донбасу вкрай деморалізовані.

В МВС нагадали, що українське військо дає шанс військовим країни-агресорки залишитися живими і заробити грошей.

"Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн руб. компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон", ­– наводять в МВС заклик міністра оборони України Олексія Резнікова.

Гроші для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії.