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ОАЕ тимчасово призупинили безвіз з Україною

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Рішення не стосується тих громадян України, які вже перебувають на території ОАЕ.

З 1 березня 2022 року Об'єднані Арабські Емірати тимчасово призупиняють дію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про взаємне скасування візових вимог. 

Тепер громадяни України мають отримувати відповідну візу для візиту до ОАЕ. 

Про це повідомило українське посольство в ОАЕ в Facebook.

Тимчасове призупинення дії Меморандуму про взаєморозуміння не стосується тих громадян України, які вже перебувають на території ОАЕ. 

Посольство додатково інформуватиме громадян України, які прибули до ОАЕ з туристичною метою і не змогли повернутися в Україну через початок збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, Wizz Air безкоштовно надасть 100 тис. квитків для біженців з України.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

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