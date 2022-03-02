ОАЭ временно приостановили безвиз с Украиной

Решение не касается граждан Украины, которые уже находятся на территории ОАЭ.

С 1 марта 2022 года Объединенные Арабские Эмираты временно приостанавливают действие Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене визовых требований.

Теперь граждане Украины должны получить соответствующую визу для визита в ОАЭ.

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Об этом сообщило украинское посольство в ОАЭ в Facebook.

Временная приостановка действия Меморандума о взаимопонимании не касается тех граждан Украины, которые уже находятся на территории ОАЭ.

Посольство будет дополнительно информировать граждан Украины, прибывших в ОАЭ с туристической целью и не смогли вернуться в Украину из-за начала вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, Wizz Air бесплатно предоставит 100 тыс. билетов для беженцев из Украины.

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