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ОАЭ временно приостановили безвиз с Украиной

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Решение не касается граждан Украины, которые уже находятся на территории ОАЭ.

С 1 марта 2022 года Объединенные Арабские Эмираты временно приостанавливают действие Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене визовых требований.

Теперь граждане Украины должны получить соответствующую визу для визита в ОАЭ.

Об этом сообщило украинское посольство в ОАЭ в Facebook.

Временная приостановка действия Меморандума о взаимопонимании не касается тех граждан Украины, которые уже находятся на территории ОАЭ.

Посольство будет дополнительно информировать граждан Украины, прибывших в ОАЭ с туристической целью и не смогли вернуться в Украину из-за начала вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, Wizz Air бесплатно предоставит 100 тыс. билетов для беженцев из Украины.

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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