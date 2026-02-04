- Дата публикации
Война
1053
2 мин
Россиян загнали в "котел" в Купянске: сколько оккупантов в окружении
В Купянске на Харьковщине украинские военные взяли в окружение до полусотни российских оккупантов. По данным ВСУ, враг несет ежедневные потери под ударами артиллерии и дронов.
В Купянске на Харьковщине в окружении Сил обороны Украины остаются до полусотни российских военных.
Об этом в комментарии ”Украинской правде” сообщил спикер группировки Объединенных сил, подполковник Виктор Трегубов.
По его словам, речь идет об участке несколько севернее центра города — в районе больницы.
“До 50 оккупантов находятся в окружении”, — уточнил офицер.
Трегубов добавил, что количество российских военных в этом районе постепенно уменьшается. Оккупанты гибнут во время артиллерийских обстрелов и ударов украинских дронов — потери составляют по несколько человек каждый день.
Что известно о ситуации вокруг Купянска
На днях аналитики проекта DeepState сообщили, что поселок Купянск-Узловой полностью находится под контролем Сил обороны Украины. Тем не менее, российские войска пытаются проникать в населенный пункт малыми группами. В то же время заявления российского командования о якобы захвате города аналитики называют ложными.
Кроме того, по данным движения “Атеш”, под Купянском в ловушке оказались подразделения 122-го полка ВС РФ. Отмечается, что их командование преждевременно отчиталось о “взятии позиций” в городе. Поэтому российская артиллерия не может поддерживать своих штурмовиков, ведь по документам они уже находятся в “тылу”.
В то же время на севере Харьковщины ситуация остается напряженной. Военный Станислав Бунятов сообщил, что в Волчанске ожидаются тяжелые бои — российские войска подтягивают резервы. Особенно сложной остается борьба за прибрежную зону Северского Донца и логистические маршруты в этом районе.