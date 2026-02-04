ТСН в социальных сетях

Россиян загнали в "котел" в Купянске: сколько оккупантов в окружении

В Купянске на Харьковщине украинские военные взяли в окружение до полусотни российских оккупантов. По данным ВСУ, враг несет ежедневные потери под ударами артиллерии и дронов.

В Купянске на Харьковщине в окружении Сил обороны Украины остаются до полусотни российских военных.

Об этом в комментарии ”Украинской правде” сообщил спикер группировки Объединенных сил, подполковник Виктор Трегубов.

По его словам, речь идет об участке несколько севернее центра города — в районе больницы.

“До 50 оккупантов находятся в окружении”, — уточнил офицер.

Трегубов добавил, что количество российских военных в этом районе постепенно уменьшается. Оккупанты гибнут во время артиллерийских обстрелов и ударов украинских дронов — потери составляют по несколько человек каждый день.

Что известно о ситуации вокруг Купянска

На днях аналитики проекта DeepState сообщили, что поселок Купянск-Узловой полностью находится под контролем Сил обороны Украины. Тем не менее, российские войска пытаются проникать в населенный пункт малыми группами. В то же время заявления российского командования о якобы захвате города аналитики называют ложными.

Кроме того, по данным движения “Атеш”, под Купянском в ловушке оказались подразделения 122-го полка ВС РФ. Отмечается, что их командование преждевременно отчиталось о “взятии позиций” в городе. Поэтому российская артиллерия не может поддерживать своих штурмовиков, ведь по документам они уже находятся в “тылу”.

В то же время на севере Харьковщины ситуация остается напряженной. Военный Станислав Бунятов сообщил, что в Волчанске ожидаются тяжелые бои — российские войска подтягивают резервы. Особенно сложной остается борьба за прибрежную зону Северского Донца и логистические маршруты в этом районе.

