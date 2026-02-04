Росіян загнали в "котел" у Куп’янську: скільки окупантів в оточенні

Куп’янськ

У Куп’янську на Харківщині в оточенні Сил оборони України залишаються до пів сотні російських військових.

Про це в коментарі ”Українській правді” повідомив речник угруповання Об’єднаних сил, підполковник Віктор Трегубов.

За його словами, йдеться про ділянку дещо північніше центру міста — в районі лікарні.

“До 50 окупантів перебувають в оточенні”, — уточнив офіцер.

Трегубов додав, що кількість російських військових у цьому районі поступово зменшується. Окупанти гинуть під час артилерійських обстрілів та ударів українських дронів — втрати становлять по кілька осіб щодня.

Що відомо про ситуацію навколо Куп’янська

Днями аналітики проєкту DeepState повідомили, що селище Куп’янськ-Вузловий повністю перебуває під контролем Сил оборони України. Попри це російські війська намагаються проникати до населеного пункту малими групами. Водночас заяви російського командування про нібито захоплення міста аналітики називають неправдивими.

Крім того, за даними руху “Атеш”, під Куп’янськом у пастці опинилися підрозділи 122-го полку ЗС РФ. Зазначається, що їхнє командування передчасно відзвітувало про “взяття позицій” у місті. Через це російська артилерія не може підтримувати своїх штурмовиків, адже за документами вони вже перебувають у “тилу”.

Водночас на півночі Харківщини ситуація залишається напруженою. Військовий Станіслав Бунятов повідомив, що у Вовчанську очікуються важкі бої — російські війська підтягують резерви. Особливо складною залишається боротьба за прибережну зону Сіверського Дінця та логістичні маршрути в цьому районі.