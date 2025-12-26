- Дата публикации
Россияне накапливают силы для штурмов: "Осман" об угрозе в одной из областей
В Филиаловском лесу концентрируют живую силу и дроны россиян.
В Днепропетровской области на Покровском направлении многократно увеличилась активность российских войск в направлении Новопавловки.
Об этом сообщил автор Telegram-канала "Говорят Снайпер" Станислав "Осман" Бунятов.
По его словам, россияне накапливают живую силу в Филиаловском лесу для дальнейших штурмовых действий.
Кроме того, Бунятов отмечает, что в разы возросло количество FPV-дронов, которыми военные РФ избивают по укрытиям украинских бойцов, а также беспилотников-«ждунов», чьи засады расположены вдоль путей, которые ВСУ используют для ротаций и подвоза боеприпасов.
Как сообщалось, в Днепропетровской области освобождены от оккупантов 5 населенных пунктов. Речь идет о селах Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное. Военные 225-го Отдельного штурмового полка подчеркнули, что операция по освобождению населенных пунктов проходила при поддержке бойцов 20-го армейского корпуса.