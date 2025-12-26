ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

Россияне накапливают силы для штурмов: "Осман" об угрозе в одной из областей

В Филиаловском лесу концентрируют живую силу и дроны россиян.

Автор публикации
Елена Капник
Российская армия.

Российская армия. / © Associated Press

В Днепропетровской области на Покровском направлении многократно увеличилась активность российских войск в направлении Новопавловки.

Об этом сообщил автор Telegram-канала "Говорят Снайпер" Станислав "Осман" Бунятов.

По его словам, россияне накапливают живую силу в Филиаловском лесу для дальнейших штурмовых действий.

Кроме того, Бунятов отмечает, что в разы возросло количество FPV-дронов, которыми военные РФ избивают по укрытиям украинских бойцов, а также беспилотников-«ждунов», чьи засады расположены вдоль путей, которые ВСУ используют для ротаций и подвоза боеприпасов.

Как сообщалось, в Днепропетровской области освобождены от оккупантов 5 населенных пунктов. Речь идет о селах Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное. Военные 225-го Отдельного штурмового полка подчеркнули, что операция по освобождению населенных пунктов проходила при поддержке бойцов 20-го армейского корпуса.

Дата публикации
Количество просмотров
105
