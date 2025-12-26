ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
1 хв

Росіяни накопичують сили для штурмів: "Осман" про загрозу в одній із областей

У Філійському лісі концентрують живу силу та дрони росіян.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Російська армія.

Російська армія. / © Associated Press

В Дніпропетровській області, на Покровському напрямку багаторазово збільшилась активність російських військ в напрямку Новопавлівки.

Про це повідомив автор Telegram-каналу "Говорять Снайпер" Станіслав "Осман" Бунятов.

З його слів, росіяни накопичують живу силу у Філійському лісі для подальших штурмових дій.

Крім того, Бунятов наголошує, що у рази зросла кількість FPV-дронів, якими військові РФ б’ють по укриттях українських бійців, а також безпілотників-«ждунів», чиї засідки розташовані вздовж на шляхів, які ЗСУ використовують для ротацій та підвозу боєприпасів.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині звільнено від окупантів 5 населених пунктів. Йдеться про села Орестопіль, Новоселівка, Соснівка, Хороше і Вороне. Військові 225-го Окремого штурмового полку наголосили, що операція зі звільнення населених пунктів відбувалася за підтримки бійців 20-го армійського корпусу.

