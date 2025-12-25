Росія змінила тактику ударів по Україні: експерт пояснив, що за цим стоїть

Безпілотник / © ТСН

Реклама

У 2025 році росіяни суттєво скоригували стратегію повітряних атак по території України. Ворог відмовився від розпорошення сил на всі регіони одночасно і перейшов до тактики концентрованих ударів по конкретних областях.

Про це заявив офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук для «24 Каналу».

За словами військового, головна відмінність атак 2025 року полягає у вибірковості. Росіяни перестали запускати невелику кількість дронів чи ракет по всій карті України, натомість вони обирають одну-дві області і методично завдають ударів саме туди.

Реклама

«У 2025 році Росія перестала масовано бити по різних регіонах України. Вони все рідше запускають по кілька дронів на більшість регіонів. Зараз вони взялися конкретно за області», — наголосив Ткачук.

Експерт окреслив хронологію цієї зміни тактики:

Спочатку під прицільним вогнем були прифронтові зони.

Згодом ворог переключився на Північ України (Чернігівщина, Сумщина, Харківщина).

Наразі епіцентром стала Одещина та західні регіони.

Київ залишається пріоритетною ціллю за замовчуванням.

Яка мета ударів по Одесі та Заходу

У випадку з атаками на південь, зокрема на Одеську область, агресор переслідує комплексні цілі. Окрім звичного терору цивільного населення, росіяни намагаються зруйнувати логістичні ланцюжки.

«Окупанти окремо працюють по Одещині, де намагаються вибити логістику між північною та південною частиною», — зазначив офіцер.

Реклама

Ще одна важлива мета нової тактики — психологічна. Знищуючи енергетичну та комунальну інфраструктуру в конкретному регіоні, ворог прагне максимально дестабілізувати ситуацію в місті та підбурити суспільні настрої, провокуючи невдоволення серед населення через відсутність світла та тепла.

Нагадаємо, колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський заявив, що під час масованої атаки РФ 23 грудня 2025 року основний удар припав на західні регіони України, що також свідчить про зміну тактики ворога.

За його словами, Росія намагається розтягнути можливості української ППО, шукаючи слабкі місця, зокрема через Чорнобильську зону та Черкаську область, використовуючи вдосконалені дрони типу «Шахед».

Експерт наголосив, що такі дії мають терористичний характер, адже насамперед страждає цивільне населення, а також критична та оборонна інфраструктура.