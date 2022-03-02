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У врага закончились ракеты типа "Калибр", так что перешли на "Искандеры" — Арестович

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У врага закончились ракеты типа "Калибр", так что перешли на "Искандеры" — Арестович

Такие ракеты обладают как своими преимуществами, так и недостатками.

Удары ракетами типа «Калибр» враг уже не наносит, потому что они закончились и есть небольшое количество НЗ.

Заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Однако враг начал наносить удары  из «Искандеров». «У этих комплексов есть недостатки и преимущества. Но недостатков больше», – отметил Арестович.

Он объяснил, что такие ракеты могут иметь значительное отклонение от целей. «Это несет опасность для гражданского населения, но они не могут нанести нам значительного удара», — добавил он.

Арестович отметил, что воздушные удары ими были нанесены ночью по Киеву, Житомиру и Харькову.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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