У врага закончились ракеты типа "Калибр", так что перешли на "Искандеры" — Арестович

У врага закончились ракеты типа "Калибр", так что перешли на "Искандеры" — Арестович

Такие ракеты обладают как своими преимуществами, так и недостатками.

Удары ракетами типа «Калибр» враг уже не наносит, потому что они закончились и есть небольшое количество НЗ.

Заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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Однако враг начал наносить удары из «Искандеров». «У этих комплексов есть недостатки и преимущества. Но недостатков больше», – отметил Арестович.

Он объяснил, что такие ракеты могут иметь значительное отклонение от целей. «Это несет опасность для гражданского населения, но они не могут нанести нам значительного удара», — добавил он.

Арестович отметил, что воздушные удары ими были нанесены ночью по Киеву, Житомиру и Харькову.