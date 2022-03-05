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Украина идентифицировала часть убитых и пленных оккупантов: список имен

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Украина идентифицировала часть убитых и пленных оккупантов: список имен

Associated Press

Сейчас в едином реестре уже есть информация о 550 идентифицированных лицах.

Украина идентифицировала и подытожила информацию о части убитых и пленных российских военнослужащих, участвовавших в войне против Украины.

Сейчас в едином реестре уже есть информация о 550 идентифицированных лицах.

Мы призываем украинцев и всех, кто может это сделать, распространять эту информацию среди граждан России, чтобы они доносили ее в семьи погибших и пленных военнослужащих.

Россияне, предупредите других, что вас здесь не ждут, это наша земля, наша Украина. Следующих непрошеных гостей будет ждать то же самое.

Список имен: https://fex.net/ru/s/zlcrkcc

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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