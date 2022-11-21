В ISW оценили возможность вторжения Беларуси в Украину

Вторжение белорусских войск в Украину аналитики Института изучения войны считают маловероятным.

Об этом сообщается в отчете ISW.

Там напомнили предупреждение Главного управления разведки Министерства обороны Украины о том, что российские спецслужбы планируют целый ряд фальшивых атак на объекты критической инфраструктуры Беларуси, чтобы заставить белорусскую армию вступить в войну в Украине.

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"В украинском Генштабе добавили, что не наблюдали формирования каких-либо белорусских штурмовых групп. ISW продолжает оценивать, что маловероятно, что белорусские силы вторгнутся в Украину", — говорится в сообщении.

В то же время указывается, что российское военное руководство продолжает мобилизационные меры на фоне сообщений о длительном сопротивлении и плохих условиях.

Напомним, 20 ноября в ГУР МО заявили, что российские оккупанты планируют в ближайшее время провести в Беларуси ряд терактов на объектах критической инфраструктуры, в частности – на белорусской АЭС.

Враг планирует традиционно переложить ответственность за свои преступления на граждан стран НАТО и Украины, которые будут "переодеты в белорусскую военную форму".

Угроза со стороны Беларуси

В последнее время опасность наступления на территории Беларуси возросла. Заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов считает, что после бегства с правого берега Херсонщины оккупационные войска могут попытаться совершить повторное вторжение из Беларуси на территории Черниговской и Сумской областей.

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По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", из Беларуси в оккупированные Донецк и Луганск отправили танки и "Уралы", снятые со складов хранения.

Между тем в Генштабе ВСУ предупреждают, что в случае повторного наступления из Беларуси начнется массированное огневое поражение врага, который понесет огромные потери.

Военные в Ровенской области также прикрывают границу с Беларусью и готовятся к ближнему бою, они усиливают оборону на белорусской границе — обустроили глубокие противотанковые рвы и заменяли самые неожиданные участки.

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