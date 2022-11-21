В ISW оцінили можливість вторгнення Білорусі в Україну

Вторгнення білоруських військ в Україну аналітики Інституту вивчення війни вважають малоймовірним.

Про це повідомляється у звіті ISW.

Там нагадали попередження Головного управління розвідки Міністерства оборони України про те, що російські спецслужби планують низку фальшивих атак на об’єкти критичної інфраструктури Білорусі, щоб змусити білоруську армію вступити у війну в Україні.

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"В українському Генштабі додали, що не спостерігали формування будь-яких білоруських штурмових груп. ISW продовжує оцінювати, що малоймовірно, що білоруські сили вторгнуться в Україну", - йдеться в повідомленні.

Натомість вказується, що російське військове керівництво продовжує мобілізаційні заходи на тлі повідомлень про тривалий опір і погані умови.

Нагадаємо, 20 листопада у ГУР МО заявили, що російські окупанти планують найближчим часом провести у Білорусі низку терактів на об’єктах критичної інфраструктури, зокрема - на білоруській АЕС.

Ворог планує традиційно перекласти відповідальність за свої злочини на громадян країн НАТО та України, які начебто будуть “переодягнені у білоруську військову форму”.

Загроза з боку Білорусі

Останнім часом небезпека наступу з території Білорусі зросла. Заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов вважає, що після втечі з правого берега Херсонщини окупаційні війська можуть спробувати здійснити повторне вторгнення з Білорусі на території Чернігівської та Сумської областей.

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За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", з Білорусі до окупованих Донецька та Луганська відправили танки й "Урали", зняті зі складів зберігання.

Тим часом у Генштабі ЗСУ попереджають, що у разі повторного наступу з Білорусі почнеться масоване вогневе ураження ворога, який зазнає величезних втрат.

Військові на Рівненщині також прикривають кордон з Білоруссю та готуються до ближнього бою, вони посилюють оборону на білоруському кордоні - облаштували глибокі протитанкові рови і замінували найнеочікуваніші ділянки.

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