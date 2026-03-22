Война на Ближнем Востоке: Залужный предупредил об угрозе глобального конфликта

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сравнил современную войну в Украине и конфликты на Ближнем Востоке с событиями XX века. Он отметил, что они имеют общие причины и могут привести к более масштабной глобальной войне

Об этом он написал в статье «Только мертвые увидят конец войны» для NV.ua.

Залужный считает, что война в центре Европы, которая длится уже более десятилетия, долгое время воспринималась миром как историческая закономерность и попытка сдержать экспансию России. В то же время нынешнее обострение на Ближнем Востоке, по его оценке, стало самым интенсивным конфликтом в регионе в XXI веке по масштабам ударов и количеству вовлеченных государств.

По словам Залужного, обе войны объединяет отсутствие политической воли принимать глобальные решения.

«Есть ли какая-то связь между этими двумя самыми масштабными конфликтами 21 века в Европе и на Ближнем Востоке? Есть ли какая-то общая черта, которая привела и дальше будет приводить к многочисленным жертвам, вероятно, не только в этом регионе? Как по мне, да. Все это стало возможным именно из-за отсутствия воли, ответственности и смелости принять любое глобальное решение. Или все же некому его принять», — отметил генерал.

Отдельно он обратил внимание на роль международных площадок. Залужный отметил, что такие форумы, как Мюнхенская конференция по безопасности и Всемирный экономический форум в Давосе, все больше выполняют функцию публичных дискуссий.

«Было понятно и очевидно, что если российско-украинскую войну не удастся остановить именно глобальным решением, мы станем свидетелями и участниками нового большого противостояния. Это уже было в истории. Неспособность или нежелание вовремя принимать решения и надежда на фарт или мудрость кого-то всегда несет риск постепенного масштабирования конфликтов», — добавил посол Украины в Великобритании.

Он отметил, что именно война в Украине на глобальном уровне привела к более широким последствиям — в частности к постепенному разрушению международного права как в правовом, так и в практическом измерении. Нарушение баланса в одном регионе, по его словам, «приносит желание и необходимость разрушить баланс в другом месте».

Залужный предупредил, что такая тенденция может привести либо к глобальной войне, либо к ситуации, когда многочисленные локальные конфликты по напряжению и последствиям приблизятся к уровню Третьей мировой.

В своей статье он также обратился к историческим примерам. В частности, Залужный отметил, что каждая война имеет два ключевых последствия: непосредственный результат в виде победы или поражения и долгосрочный эффект, который может стать предпосылкой новых конфликтов. В качестве примера он привел последствия Первой мировой войны, в частности условия Версальского договора 1919 года, которые вызвали экономический кризис в Германии и рост националистических настроений, что в итоге привело ко Второй мировой войне.

«Вот почему Россия, которая проиграла Холодную войну и вынуждена была согласиться с независимостью своих бывших владений, пытается взять реванш с помощью грубой силы, вернуть себе доминирующую роль в Европе и сохранить влияние в других регионах мира, в частности на Ближнем Востоке», — отметил эксглавком.

Залужный также подчеркнул роль политических лидеров в завершении войн. Он вспомнил исторических фигур, которые несли ответственность за послевоенный мир и формировали глобальные решения, позволявшие избежать новых конфликтов на определенное время.

«Именно благодаря таким людям (как Рузвельт и Черчилль — Ред.) и их знаниям развитым странам удалось избежать внешней агрессии и не допустить гражданской войны, из-за кризисов послевоенного времени, на достаточно длительный срок», — говорится в статье генерала.

Он подчеркнул, что для Украины приоритетом должно быть достижение мира, который будет гарантировать безопасность будущих поколений.

«Поэтому Украине нужно не время для подготовки и проведения выборов, а добытый в войне мир, который обеспечит будущее нашим детям. Как, например, добывали его наши деды во время Второй мировой — своей кровью. Именно такая кровь является оправданной», — добавил генерал.

