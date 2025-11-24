"Мирный план" Трампа: о чем Украина и США договорились в Женеве

© ТСН

Любое будущее соглашение должно уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир — об этом США и Украина договорились на переговорах, которые накануне состоялись в Швейцарии. Основная встреча между американской и украинской делегациями в Женеве длилась менее часа. После нее стороны вышли с обнадеживающими комментариями, а в итоге выступили с совместным заявлением. В нем говорится о том, что обновленный и доработанный рамочный документ по миру готов. Переговоры должны продолжиться.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Фибриг.

Переговоры проходят за плотно закрытыми дверями. Фотография переговоров облетела мировые медиа: с одной стороны стола мы видим спецпосланника президента Трампа Стива Уиткоффа и госсекретаря США Марко Рубио, а с противоположной — руководителя Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу.

Местом встречи это — представительство США при ООН в Женеве. Формат знакомый: в таком же режиме, в январе 2022 года, перед полномасштабным вторжением России, администрация Джо Байдена вела переговоры с россиянами. Журналисты видят только движение машин делегаций, какого-то общения или пресс-конференций не предусмотрено.

Некоторые детали дал президент Владимир Зеленский. После первых переговоров он сообщил, что американские предложения могут учесть важные для Украины элементы, и что работа продолжается.

Состав украинской переговорной группы президент утвердил накануне. Ее возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В делегацию входят секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник ГУР Кирилл Буданов, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.



В Женеву также прибыли внешнеполитические советники Германии, Великобритании, Франции, Италии и ЕС. По предварительной информации, представители США сегодня с ними не встречаются. Именно эти европейские делегации привезли альтернативный вариант документа — корректуры, которые Европа предлагает внести вместо первоначального «плана Трампа». Этот альтернативный европейский план уже просочился в международные СМИ.

Сегодня же, на полях саммита G20 Мерц предупредил, что несмотря на ультиматум Трампа до четверга «завершить войну» ожидать быстрых результатов не стоит.

«Я остаюсь, не хочу говорить пессимистичным, но пока я не убежден, что в течение ближайших дней будет достигнуто то решение, на которое надеется президент Трамп. Сегодня воскресенье. План президента Трампа предусматривает завершение уже в четверг», — сказал он.

