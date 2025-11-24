"Мирний план" Трампа: про що Україна та США домовились у Женеві

© ТСН

Будь-яка майбутня угода має поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир — про це США та Україна домовилися на переговорах, які напередодні відбулися в Швейцарії. Основна зустріч між американською та українською делегаціями в Женеві тривала менше години. Після неї сторони вийшли із обнадійливими коментарями, а в підсумку виступили зі спільною заявою. У ній ідеться про те, що оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру готовий. Переговори мають продовжитися.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Фібріґ.

Переговори відбуваються за щільно закритими дверима. Фотографія перемовин облетіла світові медіа: з одного боку стола ми бачимо спецпосланника президента Трампа Стіва Віткоффа та держсекретаря США Марко Рубіо, а з протилежного — керівника Офісу президента Андрія Єрмака та першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислицю.

Місцем зустрічі це — представництво США при ООН у Женеві. Формат знайомий: у такому ж режимі, у січні 2022 року, перед повномасштабним вторгненням Росії, адміністрація Джо Байдена вела переговори з росіянами. Журналісти бачать тільки рух машин делегацій, якогось спілкування чи прес-конференцій не передбачено.

Деякі деталі дав президент Володимир Зеленський. Після перших переговорів він повідомив, що американські пропозиції можуть врахувати важливі для України елементи, і що робота триває.

Склад української переговорної групи президент затвердив напередодні. Її очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До делегації входять секретар РНБО Рустем Умєров, начальник ГУР Кирило Буданов, начальник Генштабу Андрій Гнатов, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.



У Женеву також прибули зовнішньополітичні радники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та ЄС. За попередньою інформацією, представники США сьогодні з ними не зустрічаються. Саме ці європейські делегації привезли альтернативний варіант документа — коректури, які Європа пропонує внести замість початкового «плану Трампа». Цей альтернативний європейський план уже просочився у міжнароні ЗМІ.

Сьогодні ж, на полях саміту G20 Мерц попередив, що попри ультиматум Трампа до четверга «завершити війну» очікувати швидких результатів не варто.

«Я залишаюся, не хочу казати песимістичним, але поки що я не переконаний, що протягом найближчих днів буде досягнуто того рішення, на яке сподівається президент Трамп. Сьогодні неділя. План президента Трампа передбачає завершення вже у четвер», — сказав він.

